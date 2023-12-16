أعضاء بغرفة التجارة الأمير الراحل أدى الأمانة بكل تفان وإخلاص



خالد الخالد: الأمير الراحل كان محباً لأهله ووطنه.. وعرف عنه ورعه وتدينه

فهد الدبوس: الكويت شهدت أياماً مشرقة إبان حكم سمو الشيخ نواف الأحمد محمد كاكولي: سموه ساهم في استقرار البلاد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً

أكد أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ساهم في استقرار البلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن سموه أدى الأمانة بكل تفان وإخلاص طيلة سنوات حكمه كأمير للبلاد، وحتى في الفترات السابقة التي كان فيها وزيرا أو وليا للعهد.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس لجنة التجارة والنقل بالغرفة خالد الخالد أن الكويت فقدت أميرا محبوبا وشخصية طيبة وشخصا محبا لأهله ووطنه، كما أنه قد عرف عنه ورعه وتدينه.وأضاف انه على الرغم من ان فترة حكمه كانت قصيرة، إلا أنه قد نجح في ترك بصمات واضحة وجلية في كل مناحي الحياة في الكويت، حيث شهدت الكويت خلال فترة حكمه ازدهارا ونموا ملحوظا على كل الأصعدة وكل مناحي الحياة.واختتم الخالد بالقول «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الفردوس الأعلى من الجنة».بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة الغرفة فهد خالد الدبوس عن خالص تعازيه للكويت حكومة وشعبا ولأسرة آل الصباح الكرام بوفاة سمو الأمير الزاهد الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أن خسارة الكويت كبيرة بفقد سموه.وأضاف أن الكويت شهدت أياما مشرقة إبان حكم سمو الشيخ نواف الأحمد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث اختتم سموه حكمه بمرسوم العفو عن شريحة من أبنائه المواطنين، كما شهدت أيام حكمه إصلاحات اقتصادية كثيرا كان لها وقعها على القطاع الخاص وعلى خطط الإصلاح والتنمية بشكل عام.وتقدم الدبوس بأسمى آيات التعازي إلى أسرة الصباح الكرام على فقيدهم الغالي، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي كافة بوفاة أميرهم وقائدهم سمو الشيخ نواف الأحمد، داعيا الله أن يلهم أهل الكويت الصبر والمواساة وأن يجزي سمو الأمير الراحل خير الجزاء بما قدم لشعبه من عطاء سواء خلال فترة حكمه، أو في الفترات السابقة التي تولى فيه ولاية العهد وما سبقها من فترات خلال مراحل حياته السابقة.من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت د.محمد كاكولي «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله فقيد الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد، الذي أدى الأمانة بكل تفان وإخلاص طيلة سنوات حكمه كأمير للبلاد، وحتى في الفترات السابقة التي كان فيها وزيرا أو وليا للعهد».وأضاف «أن مآثر سمو الأمير الراحل لا تعد ولا تحصى سواء على الصعيد الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث ساهم سموه في استقرار البلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وأسهم في استقرار الكويت وتقدمها وازدهارها بين دول المنطقة والعالم، ويشهد لسموه بتواضعه الجم وتواصله المباشر سواء داخل الكويت أو خارجها».وتضرع كاكولي إلى الله بالرحمة والمغفرة لسمو الأمير الراحل، سائلا الله أن يلهم آل الصباح الكرام الصبر والسلوان، وأن يجعل سموه في أعلى درجات الجنة مع الصالحين والأنبياء والصديقين إنه على كل شيء قدير.