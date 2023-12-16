المجمعات التجارية تستأنف عملها الثلاثاء المقبل

المجمعات التجارية تستأنف عملها الثلاثاء المقبل
التاريخ
12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت المجمعات التجارية إغلاق أبوابها اعتبارا من السبت حتى غد (الاثنين) حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقالت إدارات (المجمعات) في بيانات منفصلة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إنه سيتم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
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