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المجمعات التجارية تستأنف عملها الثلاثاء المقبل

12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المجمعات التجارية إغلاق أبوابها اعتبارا من السبت حتى غد (الاثنين) حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقالت إدارات (المجمعات) في بيانات منفصلة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إنه سيتم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

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