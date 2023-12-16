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المشروعات السياحية تغلق جميع مرافقها حتى إشعار آخر

12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية أمس السبت إغلاق جميع مرافقها حتى إشعار آخر نظرا لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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