المشروعات السياحية تغلق جميع مرافقها حتى إشعار آخر

المشروعات السياحية تغلق جميع مرافقها حتى إشعار آخر
التاريخ
12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية أمس السبت إغلاق جميع مرافقها حتى إشعار آخر نظرا لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
MENAFN16122023000130011022ID1107609146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.