البورصة تعطل أعمالها حتى يوم الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت هيئة أسواق المال إنه إزاء المصاب الجلل برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فقد قررت الهيئة تعطيل أعمالها اعتبارا من ساعة صدور قرار مجلس الوزراء وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 الجاري على أن تستأنف الهيئة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 20 الجاري.
وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (X)، إنها قررت تعطيل أعمال البورصة وذلك خلال نفس الفترة المذكورة أعلاه.
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