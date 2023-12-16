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البورصة تعطل أعمالها حتى يوم الثلاثاء المقبل

12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت هيئة أسواق المال إنه إزاء المصاب الجلل برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فقد قررت الهيئة تعطيل أعمالها اعتبارا من ساعة صدور قرار مجلس الوزراء وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 الجاري على أن تستأنف الهيئة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 20 الجاري.
وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (X)، إنها قررت تعطيل أعمال البورصة وذلك خلال نفس الفترة المذكورة أعلاه.

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