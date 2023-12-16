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اتحاد المصارف البنوك المحلية تعطل أعمالها من الأحد إلى الثلاثاء

12/16/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى: نظرا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبناء على قرار مجلس الوزراء بالإعلان الرسمي للحداد، سيتم تعطيل أعمال البنوك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، علما بأنه خلال فترة الحداد الرسمي سيتم إغلاق كل افرع البنوك المحلية.

وختمت بالقول «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد أميرنا وقائدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان». (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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