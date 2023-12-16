مصرفيون الأمير الراحل ترك بصمات واضحة دعمت استقرار وازدهار الاقتصاد الكويتي



عصام الصقر: الكويت فقدت قائداً ترك إرثاً كبيراً سيخلد في ذاكرة الأجيال

عبدالوهاب الرشود: ترك خلفه أطيب الأثر.. وكان نِعم الحاكم ونِعم الوالد

طلال بهبهاني: قدوة بالتسامح وتميز بقربه من عموم أفراد المجتمع الكويتي

شاهين الغانم: استقرار وازدهار في جميع المستويات بعهد الأمير الراحل

حمد الحساوي: ترك بصمات اقتصادية راسخة وكان داعماً للقطاع الخاص

فوزي الثنيان: لقد أحبّ الجميع بقلبه الرحيم وأحبّه الجميع دون استثناء

عادل الماجد: الكويت استطاعت بقيادته العبور بسلام من الأزمات العالمية رائد بوخمسين: فقدنا قائداً محنكاً وحكيماً وهب نفسه لما فيه خير للكويت



«أب للجميع.. قدوة في التسامح.. صاحب القلب الرحيم.. الجميع أحبه.. ترك بصمات اقتصادية راسخة».. بهذه الكلمات نعى عدد من المصرفيين في البنوك الكويتية رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي كان له بالغ الحزن والأسى في قلوب الجميع.

وقد أجمع المصرفيون على أن الكويت فقدت قائدا ووالدا عزيزا على قلوب الكويتيين، فبفضل حنكته السياسية حافظ سموه يرحمه الله على الكويت من تحديات كبيرة مرت بها كل دول المنطقة لينجح في إدارة سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار.

وقالوا: «نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم بأكمله لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سائلين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لشعبه وأمته من أعمال جليلة ومواقف إنسانية يشهد لها القاصي والداني».. وفيما يلي التفاصيل:في البداية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «ببالغ الحزن وعظيم الأسى ننعي وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لقد خسر العالم بوفاة الشيخ نواف قائدا ورجلا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، فترك إرثا سيخلد في ذاكرة الأجيال».وأضاف الصقر: «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمد الشعب الكويتي بالصبر والسلوان».أطيب الأثرمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة أميرنا ووالدنا، أمير العفو والتواضع الشيخ نواف الأحمد الذي ترك خلفه أطيب الأثر، فقد كان نعم الحاكم ونعم الوالد العطوف المحب لشعبه وبلده».‏وأضاف: «نسأل الله له المغفرة والرحمة وخير الجزاء على كل ما قدمه للكويت وشعبها، راجين من الله ان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، أحسن الله عزاء أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سموه..‫ إنا لله وإنا إليه راجعون».مصاب كبيربدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إن مصاب الكويت كبير برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد أن فقد أهلها أميرا متواضعا غمرهم بمحبته واهتمامه على كل الأصعدة.ولفت إلى أن الكويت استطاعت بقيادة سموه العبور بسلام من أزمات عالمية كانت لها آثارها الاقتصادية، أولها أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية -الأوكرانية، إذ بقي الوضع الاقتصادي الكويتي مستقرا، في حين حقق الصندوق السيادي زيادة ملحوظة في أصوله، مشيرا إلى سموه كان يدفع الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة المالية العامة بما ينعكس إيجابا على المواطن.وأكد الماجد أن الكويت لم تتخل خلال عهد الأمير الراحل عن دورها في مناصرة القضايا العربية والإسلامية وأعمالها الخيرية التي طالت جميع أصقاع العالم، مشيرا إلى أنه في عهده تحسنت الكويت في مستوى المؤشرات العالمية كثيرا.. خصوصا في مؤشرات الحوكمة ومكافحة الفساد وغيرها من مؤشرات تحسين بيئة الأعمال المحلية.قدوة بالتسامحمن جهته، أعرب رئيس مجلس مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني عن خالص تعازيه ومواساته لأهل الكويت والأمتين العربية والإسلامية، لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لافتا إلى أن سموه تميز بقربه من عموم أفراد المجتمع الكويتي.ورأى بهبهاني أن سمو الأمير الراحل شكل قدوة في التسامح ونجح طيلة مسيرته في لم شمل الجميع حوله، كما تمتع بعلاقات مميزة على المستوى الإقليمي والدولي، مما أسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، وعزز أسس العمل التنموي على جميع المستويات.وتابع ان سمو الأمير الراحل نجح بفضل قيادته الحكيمة في إرساء قواعد التخطيط الحكيم والاستراتيجي، وتوجيه كل الموارد الوطنية نحو الأهداف والغايات التي تحقق مصلحة الكويت وشعبها.أمير زاهدمن جانبه، نعى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي (KIB) رائد بوخمسين، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قائلا: «إن الكويت وشعبها والأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا محنكا وحكيما وأميرا زاهدا تقيا وهب نفسه وكرس كل وقته وجهده لما فيه خير للكويت ورفعة شأنها، وتعظيم مصالحها الوطنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية».وأضاف: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجازيه الجزاء الأوفى على ما قدمه من أعمال جليلة لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية، إنا لله وإنا إليه راجعون».ازدهار واستقراربدوره، تقدم الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم وأعضاء مجلس إدارة بنك وربة بالتعزية إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وأسرة الصباح لوفاة المغفور سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، داعين الله أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وأكد الغانم على الخطوات الإيجابية في عهد سمو الأمير الراحل الذي شهدت فيه الكويت ازدهارا واستقرارا على جميع المستويات.بصمات راسخةمن جهته، نعى الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بخالص الحزن والأسى وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حيث قال: «فقدت الكويت أميرا كان له بصمات راسخة وإنجازات واضحة في كل ركن من أركان الدولة، حيث أفنى حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه فكان داعما للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ولم يأل جهدا في دعم الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل لهم».وأضاف الحساوي: «لقد حققت الكويت في عهد الأمير الراحل قفزات تنموية واقتصادية في جميع المجالات، وتركنا اليوم مطمئنا على مستقبل البلاد التي أسس لها ثوابت وقواعد راسخة على استكمال نهضتها التنموية ورفعة مكانتها محليا وإقليميا وعالميا».واختتم الحساوي بتقديم أحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.أحب الجميعمن جانبه، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان: «نعزي أنفسنا وكل من على أرض الكويت والعالم العربي والإسلامي والدول الصديقة بوفاة والدنا وأميرنا المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد، لقد أحب الجميع بقلبه الرحيم وأحبه الجميع دون استثناء».وأضاف: «اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اننا راضون عنه فارض عنه وأكرم نزله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين».