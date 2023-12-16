التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/16/2023 11:00:33 PM
| أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، لـ((الوطن)) أن اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة من التسجيل العيني للعقار تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوافرة للوحدات العقارية فيها، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل منطقة وحي خلال الفترات القادمة، وصولًا لكافة الوحدات العقارية في المملكة، وسيتضمن ذلك الإعلان آليات التسجيل المُتبَعة.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق المرحلة الثالثة من التسجيل العيني للعقارات، والتي تضم للمرة الأولى مدينتي الدمام، والمدينة المنورة بعد الرياض، وبينت الهيئة أن اختيار بعض الأحياء والمناطق المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوافرة للوحدات العقارية فيها.
شروط التسجيل
وأكد المفرج أن التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
مضيفًا أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.
وأوضح أن ((رقم العقار)) الذي يتم منحه للعقار يحتوي على مجموعة وثائق ورقية ورقمية، تُبيّن أوصاف الملكيات العقارية وموقعها وحالتها المادية والنظامية، وما يتبعها من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.
توثيق العقارات والصكوك
وعن الفرق بين توثيق العقارات في السجل العقاري وتوثيقها الحالي بصكوك الملكي قال المفرج: إن السجل العقاري يعتمد على الوحدة العقارية كأساس في تسجيل الملكية، بالإضافة إلى تحديد موقعها بشكل دقيق، ويمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، بينما يعتمد نظام التوثيق الحالي بصكوك الملكية على الأشخاص كأساس في الملكية، دون وجود موقع جغرافي دقيق.
وأكد متحدث ((هيئة العقار)) أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة، وأضاف أن الهيئة العامة للعقار قد أكملت استعداداتها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار -التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة- كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
مراحل التسجيل العيني للعقار
المرحلة الأولى- مايو 2023
- الأحياء: حي الفلاح بمدينة الرياض.
المرحلة الثانية- أكتوبر 2023 وتستمرة حتى 29 يناير 2024
- الأحياء: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار بمدنية الرياض.
المرحلة الثالثة: 24 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 28 مارس 2024.
- الأحياء: 7 أحياء ومناطق في مدنية الرياض والدمام والمدينة المنورة.
الرياض: 46 حيًا، هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية
الدمام: حي الشعلة
المدينة المنورة: حي العاقول
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