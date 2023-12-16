مسار مضطرب لانخفاض التضخم في الولايات المتحدة

يتطلب تغيير إجماع السوق تقريراً ساخناً للغاية لمؤشر أسعار المستهلكين، لكن تقرير التضخم في الولايات المتحدة كان معتدلاً وهادئاً، كما لم تتحرك عوائد السندات لأجل عامين شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية المرتقبة، لكن التقرير، مع ذلك، احتوى على تلميحات عدة مثيرة للاهتمام حيال الطريقة التي يتبعها التضخم في مسار انخفاضه.

أولاً، تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.3 % على أساس شهري، كما أن انكماش أسعار السلع مثل سمة لتقارير التضخم طيلة نصف عام، مدفوعاً بصفة خاصة بانحسار أسعار السيارات المستعملة، مع أنه في هذه المرة، ارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة 1.6 % في نوفمبر، لتكون أول زيادة شهرية منذ مايو.

ويرى بعض المحللين أن الخصومات ذات الصلة بالعطلات كانت عاملاً مهماً وراء ذلك.

العنصر التالي هو المأوى، إذ يفترض أن يحذو تضخم الإيجارات بمؤشر أسعار المستهلكين حذو انخفاض الإيجارات في السوق الخاصة، مع إدخال عقود الإيجار حديثة التوقيع في البيانات الرسمية. لكن العملية تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.

وارتفعت الإيجارات 0.4 % في نوفمبر، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق. ولفت كارل ريكادونا، الخبير الاقتصادي لدى ((بي إن بي باريبا)): ((لم نختبر هذه العلاقة على مدى دورات عدة)) وفي نهاية المطاف، من المفترض انخفاض تضخم السكن على نحو حاد. ويحتفظ باحثون لدى جامعة ولاية بنسلفانيا بنموذج حي للتضخم، معدل باستخدام بيانات الإيجار في السوق بالوقت الفعلي.

وبعد إجراء هذه التعديلات، نجد أن التضخم الأساسي عاد بالفعل إلى مستهدفه. وأخيراً، قفزت الخدمات غير ذات الصلة بالسكن، أو ما يعرف بالتضخم الأساسي الفائق، إلى 0.4 % في نوفمبر من 0. 2 % في أكتوبر.

والعامل الذي يقف وراء هذه الزيادة كان ارتفاع كبير غير طبيعي بأسعار الرعاية الطبية التي زادت 0.6 %. وبرغم تباطؤ طفيف، واصل تضخم التأمين على السيارات تصاعده بلا هوادة، فصعد 1 % في نوفمبر وإذا جمعنا كل ذلك معاً، تقدم هذه النقاط لمحة عن السبب وراء غياب السلاسة عن انخفاض التضخم.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيتجاوز عن تراجع تضخم السلع، مع استغراق تضخم السكن وقتاً للانحسار، ووسط التقلبات الشديدة التي تكتنف الخدمات غير السكنية. ولا يخالف أي من هذا بالضرورة وجهة النظر التي تذهب إلى أن التضخم في طريقه نحو مستويات قريبة من المستهدف البالغ 2 % على نحو مستدام، لكن غياب الوضوح يمنح المتشددين داخل الفيدرالي سبباً لعدم التعجل. إن البيانات تشير إلى ارتفاع التقلبات الضمنية في أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بالتقلبات المرجحة في الأسهم الأمريكية، عما كانت عليه منذ قرابة 30 عاماً.

ومن وجهة نظر معينة، فليس من الغريب أن تكون تقلبات الأسهم بهذا الانخفاض، أو ((رخيصة))، إذا ما استخدمنا لغة سوق المشتقات، ونحن نعيش حالياً مرحلة انتقالية في السياسة النقدية، تتبع أكثر الحوادث التضخمية قوة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

لكن ما ستشهده الفوائد بعد ذلك يظل غير أكيد. وفي الوقت ذاته، يتباطأ الاقتصاد لكن من مستويات مرتفعة وعلى نحو منظم. وعلى هذا الأساس، ستكون الأسهم في وضع جيد أياً ما كان اتجاه الفائدة، ما لم تشهد انهياراً إثر الركود.إن التباعد بين التقلبين غريب للغاية. والتقلبات في تكلفة المال يجب أن تظهر، بطريقة أو بأخرى، في تقلبات الأسهم.

وقدم نيتين ساكسينا، رئيس بحوث مشتقات الأسهم الأمريكية لدى ((بنك أوف أمريكا))، تفسيرات عدة لهذه الفجوة:

. الأساسيات ربما تبرر الأمر.

. انعكاس للعرض والطلب على خيارات الفائدة والأسهم حيث يؤدي البيع الكثيف لخيارات الأسهم، مثل استراتيجيات خيار الشراء المغطاة الشائعة على نحو متزايد، إلى خفض أسعارها ما يسفر بالتالي عن تقلبات بالأسهم.

. عوامل فنية أو ((ميكانيكية)) تكبح تقلبات الأسهم. مثال على ذلك انخفاض الارتباط بين مكونات ((إس آند بي 500)) هذا العام، ما يعني أن التحركات الفردية للأسهم تلغي بعضها بعضاً، ما يقلل من التقلبات على مستوى المؤشر.

. تقلبات الفوائد تعكس على نحو واسع عدم اليقين الاقتصادي الحالي، لكن تقلب الأسهم أصبح ((غير مبالى)) به، لأن المستثمرين في الأسهم ((اعتادوا بمرور الأعوام الشراء عند انخفاض السعر والخوف من الخطر الصعودي أكثر من ذلك الهبوطي)).

وقال ساكسينا: ستحتاج الأسهم لأن تظل على ((عارضة توازن)) الهبوط السلس وتفادي تعرضها للإطاحة بها من قبل إما الركود أو بقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول وهما يؤديان تاريخياً إلى تقلبات في الأسهم. وعلى مستوى السهم الفردي، سيحتاج ((الابتعاد التام)) عن أسهم التكنولوجيا السبعة الكبار والاتجاه للمتخلفين عن ركب المكاسب هذا العام أن يكون طاغياً، بما أن بدائل هذه الأسهم:

. ستصبح أفضل وستتداول عند مكررات ربحية أعلى.

. ستنفجر فقاعة أسهم التكنولوجيا الكبيرة السبعة، وسيؤدي كلاهما إلى ارتفاع تقلبات الأسهم.

وأكدت إيمي وو سيلفرمان، الخبيرة الاستراتيجية في مشتقات الأسهم لدى ((آر بي سي كابيتال ماركتس))، على مشكلة التوقيت، فأوضحت أنه من منظور الأصول المتعددة، من المغري القول إن ((تقلبات الأسهم تبدو رخيصة)) مقارنة بتقلبات الفوائد، لكن الحقيقة تنطوي على إمكانية البقاء في إطار العمل هذا لفترة طويلة وثمة مشكلة دائمة الوجود في عالم (تداول المشتقات) وهي أننا لا نعرف ((متى تتوقف الموسيقى عن العزف)).