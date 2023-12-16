بريطانيا بحاجة ماسة لاستراتيجية جديدة للنمو

المملكة المتحدة ((تتخبط)). كان هذا موضوع كتاب لدنكان ويلدون. لكن التخبط لم يعد كافياً، وكانت هذه وجهة نظري في مقال أخير، استند إلى تقرير بعنوان ((إنهاء الكساد))، صدر عن ((ريزولوشن فاونديشن))، ومركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد.

ترزح بريطانيا تحت وطأة مزيج سام، يتألف من إنتاجية متوقفة، وانعدام عالٍ للمساواة ويعني هذا المزيج أن ((الأسر النموذجية أفقر من نظيراتها الفرنسية بنحو 9 % في حين تُعدّ عائلاتنا منخفضة الدخل أفقر بواقع 27 %)).

ولا عجب أن 6 من كل 10 بريطانيين ((يعتقدون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ)) إذن، كيف لنا وضعها في الاتجاه الصحيح؟ تنطوي الإجابة التي يقدمها الكتاب على حاجتها لاستراتيجية اقتصادية.

وسيكون من الخطأ القول إن البلاد لم تحظَ بمثل هذا من قبل، فقط كانت لديها واحدة إبان الحربين العالميتين، وفي عهد أتلي، ومجدداً بعهد تاتشر لكن الاستراتيجية التي يوصي بها الكتاب مختلفة فلا حاجة لتنفيذها تحت ظلال حرب عالمية، أو بعد أن تضع أوزارها. ولا هي تتمثل، مثلما فعلت تاتشر، في تقليص الدور الاقتصادي للدولة، بل تتطلب الاستراتيجية دولة نشطة في وقت سلم، وهو ما ما قد يكون جديداً على الأقل.

الحُجة التي تصب في صالح استراتيجية اقتصادية جديدة، ليس فقط الأداء الاقتصادي المحزن منذ الأزمة العالمية بين عامي 2007 و2008 بل أيضاً لأن اقتصاد ما قبل الأزمة، على الأقل جزئياً، كان فقاعة غير مستقرة أضف إلى ذلك، أن البلاد تواجه الكثير من التحديات، تتجاوز النمو البطيء والانعدام الكبير للمساواة، تشمل التكيف مع ((بريكست)) وتمويل التحول الأخضر وتنفيذه، والحد من انعدام المساواة بين المناطق، وإنفاق المزيد على الدفاع، وإدارة ضغوط شيخوخة السكان.

ويُعتَقَد على نطاق واسع، أن التغير الاقتصادي في طور التسارع، لكن لا شيء بإمكانه أن يكون بهذا البُعد عن الحقيقة، فإعادة توزيع العمالة بين القطاعات عند أدنى مستوياتها منذ نحو 90 عاماً لذا، تحتاج المملكة المتحدة لتغير أسرع وحتى الآن، انصب قدر كبير من التركيز على زيادة إنتاجية شركات متواضعة، يتعين إذن بدلاً من ذلك توسيع القطاعات والشركات عالية الإنتاجية، ما سيتأتى من خلال إخراج العمالة والأراضي ورأس المال من القطاعات والشركات، التي تهدر هذه الموارد.

((لا يحتفي أحد بذلك))، على حد قول التقرير ((فيما المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدّر للخدمات على مستوى العالم)) ويشير التقرير إلى وجوب إعطاء الأولوية للقطاعات كثيفة العمالة، التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية ويشمل ذلك صادرات الملكية الفكرية، والخدمات الثقافية والمالية والأعمال.

وتتمتع المملكة المتحدة أيضاً بميزة في الصناعات المتقدمة، مثل الطيران والفضاء، وباختصار، حري بالبلاد الاعتماد على ما تبرع فيه بالفعل، لا أن تحلم بأن تكون بلداً ليست ما هي عليه.

يبدو الحديث معقولاً حتى الآن لكن هذه الأولوية تبدو مثالية غالباً للمهنيين المهرة العاملين غالباً في لندن. لكن ماذا عن ذوي المهارات الأقل المقيمين في أماكن أخرى؟.

يوصي التقرير باستثمارات عامة وخاصة ضخمة، في كل من بيرمنغهام ومانشستر، سداً لجزء كبير من الفجوة بالإنتاجية مع لندن، عن طريق زيادة أسهم رؤوس أموال الأعمال في المدينتين بين 15 و20 % وتعزيز عدد سكان كل مدينة منهما بأكثر من 160,000 خريج.

في الوقت ذاته، ستعمّ المنافع قطاعاً أوسع من السكان، من خلال تحسين الوظائف، وإتاحة شبكة أمان اجتماعي أكثر استباقية.

وتنطوي الأولى على رفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق معايير للعمل، وتشجيع النقابات، ما سيضغط على الشركات منخفضة الإنتاجية، وسيكون دعم البطالة المؤقتة والحصول على المهارات، عوامل أكثر سخاءً، من أجل تشجيع العمال على تحمل مخاطر الانتقال إلى وظيفة أفضل.

وفي هذا السياق، هناك نموذج ((المرونة مع الأمن الوظيفي))، الذي اتبعته الدنمارك، أي أن تدعم الدولة العمال، وليس الوظائف القائمة.

وستكون زيادة الاستثمارات العامة والخاصة عنصراً حاسماً، وستُموَّل الأخيرة جزئياً عبر مساهمات أعلى من المعاشات التقاعدية. وهناك حادة لأن يكون هذا الاستثمار أيضاً في المهارات، خاصة لمن هم دون الحاصلين على درجة علمية.

وسيحتاج دعم كل هذا لتحرير كبير لنظام تخطيط المملكة المتحدة المقيِّد، بالإضافة إلى إصلاح ضريبي، يشمل الضرائب على العقارات والثروات. إنني أُبدي إعجابي بالنظرة الاستراتيجية، وهي بالفعل تغيّر مُرحّب به، مقارنة بالجدال المتشنج المُعتاد، كما أرحب بالقدر نفسه، بالاعتراف بعدم إمكانية سير الأمور على نهجها الحالي، لكن هذا يثير سؤالين كبيرين: الأول، هل تتمتع هذه الرؤية باستراتيجية كافية، تهتم بالنمو ورفع المستوى؟

ويلزم عليها زيادة التركيز على نمو الأعمال الجديدة والمبتكرة وبالعكس، قد ينتهي الأمر إلى تركيز عدد أكبر من السكان، وقدر أكبر من الثروة في لندن والجنوب الشرقي. ويتمحور السؤال الثاني حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ استراتيجية قد تتكشف أمام برلمانين على الأقل، أو أكثر في المملكة المتحدة.

ويشير التقرير، إلى تقديم ألمانيا استراتيجية ناجحة على نحو مذهل، استجابة لطارئ وطني وهو التوحيد والاختلاف هنا لا يتمثل في عدم إجراء المملكة المتحدة لهذا النوع من الاستراتيجيات، فهذا خاطئ تماماً، بالنظر إلى حشدها مثل ذلك في أوقات الحرب. لكن يكمن الاختلاف في اعتياد المملكة المتحدة إدارة الكساد، أي أن الضفدع يخضع لعملية غليان ببطء. إنني آمل في أن أكون مخطئاً. لكن أخشى أنني لست كذلك، إذا ما نظرت إلى سياساتنا.