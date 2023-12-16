«إكسيكوجيت»: دبي المكان الأفضل لازدهار الطيران الخاص

أكد خالد جمال الحاي، عضو مجلس الإدارة في شركة ((إكسيكوجيت الشرق الأوسط))، أن دبي تعد المكان الأفضل لازدهار الطيران الخاص، مؤكداً أن التزام الشركة بالتميز بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطيران الخاص الفاخر، حيث نمتلك سجلاً حافلاً بالخبرات التشغيلية الكبيرة، ونهدف إلى تقديم خدمات فاخرة تفوق التوقعات.

وقال إن مقر الإدارة العام الجديد للشركة في مطار آل مكتوم الدولي يعد فريداً من نوعه في المنطقة، وقد عملنا بشكل وثيق مع المهندسين المعماريين والمصممين المشهورين لصياغة رؤية فريدة للرفاهية، تهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة لا تضاهى، من بداية وصولهم إلى مغادرتهم.

وأضاف: يتألف المرفق المبتكر من ثلاثة مستويات ويمتد على مساحة ضخمة تبلغ 15000 متر مربع. وسيستمتع المسافرون بمجموعة متنوعة من الخدمات الراقية، تشمل صالات الانتظار الفاخرة وأجنحة خاصة ملكية وحصرية.

وتابع: يضم مرفق ((إكسيكوجيت)) الجديد حظيرة طائرات مجهزة بالكامل ومكيفة، تمتد على مساحة 7000 متر مربع، مزودة بأحدث أنظمة الأمان، وغرف ميدانية للاجتماعات، ومساحات للتخزين. كما يتمتع المرفق بمبنى مجاور مستقل لإجراءات الصيانة، والتصليح، والعمليات، يهدف إلى توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين. وسيعمل هذا المرفق الجديد، إضافة إلى خبرة ((إكسيكوجيت)) على الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص والرفاهية المتوقعة في هذا القطاع.

وقال إنه تم تصميم الأجنحة الخاصة والحصرية لكبار الشخصيات لتلبية متطلبات العملاء الذين يبحثون عن مساحة مريحة للراحة والاسترخاء. وتضمن هذه الأجنحة الرئيسية الخصوصية الكاملة لعملاء ((إكسيكوجيت)).

وأشار إلى أن مطار دبي وورلد سنترال وضع هدفاً طموحاً بأن يصبح أكبر مطار في العالم، سواء من حيث المساحة أم أعداد الركاب. بالإضافة إلى ذلك، تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في عدد سكانها من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. ويضمن إنشاء هذين المرفقين الرائدين في مواقع رئيسية تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة وخارجها. كما يساهم المقر العام الجديد في الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص في الشرق الأوسط، ويعزز مكانتنا الرائدة كمزود مفضل لتلبية متطلبات عملائنا الكرام.

وأشار إلى أن اختيار دبي كموقع استراتيجي لعملياتنا لعب دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط، حيث تلبي شركة ((إكسيكوجيت)) الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة من خلال منشأتين حديثتين في المدينة وحدها.