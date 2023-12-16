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«نوبو» وجهة ضيافة مثالية في منتجع أتلانتس ذا رويال

12/16/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتربع ((نوبو على الشاطئ)) Nobu by the Beach في أرقى الوجهات تميزاً في دبي، منتجع أتلانتس ذا رويال، مُقدماً لضيوفه تجربة جديدة للضيافة العالمية تمزج بين الفخامة العصرية والتقاليد اليابانية البسيطة ليضع معياراً جديداً للنوادي الشاطئية في دبي.

ويزدان ((نوبو على الشاطئ)) بموقعٍ خلاب على الواجهة البحرية مع إطلالات بانورامية ساحرة على جزيرة النخلة وأفق دبي، ويضم مسبحاً على شكل بحيرة مُحاطاً بكراسي الاستلقاء وأسرّة نهارية ومجموعة من أكواخ الكابانا الشاطئية لكِبار الشخصيات، إضافة إلى مطعم ((نوبو)) الذي يقدم مفهوماً جديداً للأطباق اليابانية، فضلاً عن بار خارجي واسع وتراس مفتوح يطل على البحر.

ويُعد ((نوبو على الشاطئ)) وجهة مثالية لمن يريدون الاستمتاع بالمسبح والشاطئ فيُقدم لهم تجربة فريدة تحمل طابع ((نوبو)) المُتميز بين الطبيعة الاستوائية الخضراء في منتجع أتلانتس ذا رويال وتكتمل أجواء الفخامة مع وضع ((نوبو)) لمساته الخاصة على جميع التفصيلات في النادي الشاطئي.

ويُقدم ((نوبو)) قائمة طعام مُستوحاة من المطبخ الياباني البيروفي المفضّل لدى الجميع عالمياً والذي يقدم بلمسة شاطئية، مع التركيز على المأكولات الخفيفة والأطباق المُعدة للمشاركة.

وتكتمل سيمفونية ((نوبو)) بمايسترو، بلقاسم بو بكر، رئيس الطُهاة وصاحب الخبرة التي تمتد أكثر من عشرين عاماً في مطابخ العالم. وانضم بلقاسم إلى ((نوبو)) في سنة 2018 فأبدع في مونت كارلو وAtlantis, The Palm، ويدير مطبخ ((نوبو على الشاطئ)) بالتعاون مع داميان دوفيو الشيف المتميز، ليقدما معاً قائمة تفوق التوقعات.

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