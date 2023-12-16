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أمريكا.. سحب منتجات من الأسواق بسبب عدوى السالمونيلا

12/16/2023 7:29:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سحبت شركة "كويكر" الأمريكية، يوم الجمعة، العديد من منتجات الشوفان، بما فيها ألواح الغرانولا، من الأسواق قائلة إن الأطعمة قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا.

يمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الحمى والإسهال والغثيان والقيء وآلام في المعدة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض البكتيري قاتلا.

وقالت شركة "كويكر"، المملوكة لمجموعة "بيبسيكو"، في بيان صحفي إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات بالسالمونيلا المرتبطة بمنتجات الغرانولا التي تم سحبها.

تشمل القائمة الكاملة للأطعمة التي تم سحبها، حبوب الشوفان والغرانولا وألواح سكاكر كويكر، والتي تباع أيضا في خلطات الوجبات الخفيفة من مجموعة "بيبسيكو".

وقالت "كويكر" إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأمريكية بالخارج.

تطلب الشركة من العملاء الذين لديهم منتجات تم سحبها التخلص منها والاتصال بخط دعم العملاء أو زيارة موقع الاستدعاء للحصول على مزيد من المعلومات واستعادة التكاليف.

وفقا لتقديرات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحدث ما يقرب من 1.35 مليون حالة من عدوى السالمونيلا في الولايات المتحدة كل عام، ما يتسبب في إيداع ما يقرب من 26500 شخص المستشفيات، و420 حالة وفاة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

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