ماتيو بوتشيلي يغني في «دبي أوبرا» 21 الجاري

تستضيف ((دبي أوبرا)) المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي، وهو نجل مغني ((التينور)) العالمي أندريا بوتشيلي، حيث يحيي أمسية فنية 21 ديسمبر الجاري، يقدم من خلالها أروع أعماله الشهيرة التي نالت إعجاب الجمهور، وسيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية استثنائية مليئة بأروع الألحان والأغاني، وأجواء مفعمة بالمرح والترفيه.

ويشتهر الفنان الشاب، ماتيو بوتشيلي، بقوة صوته وحضوره الآسر وعزفه الرائع على البيانو، وسيؤدي خلال هذه الأمسية مجموعة من أغنياته، منها أغنيته المنفردة الأولى بعنوان Fall On Me.

كما سيؤدي بوتشيلي، أغنيات تسمع للمرة الأولى من الألبوم الجديد الذي يستعد لإطلاقه، حيث يستمتع الحضور بسهرة تجمع بين الأغنيات الإنجليزية والإيطالية الشهيرة التي تعاون فيها مع أشهر الموسيقيين العالميين: مثل إد شيران، وباريزي، وجيسي شاتكين، وستيوارت كرايتون، وغيرها من الأغاني الأخرى التي ستشعل حماس الجمهور في دبي.