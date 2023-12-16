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«ريبل مون» يتناغم مع «حرب النجوم»

12/16/2023 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشبه فيلم الخيال العلمي الجديد لزاك سنايدر ((ريبِل مون)) إلى حد كبير أفلام سلسلة ((ستار وورز)) حرب النجوم، مع بعض الفوارق القليلة، وليس ذلك مفاجئاً على الإطلاق، إذ كان من الأساس يطمح سنايدر إلى أن يكون أحد أجزاء ((حرب النجوم)).

فالواقع أن الفيلم، بكل تفاصيله، يتطابق مع سلسلة جورج لوكاس الشهيرة، من سيوف متوهجة ومخلوقات خارقة للطبيعة وسفن فضائية ومشاهد معارك في مجرة بعيدة.

ولكن عندما قدم زاك سنايدر مشروعه إلى شركة الإنتاج ((لوكاس فيلم)) قبل نحو عشر سنوات، قوبلت بالرفض، فما كان من مخرج ((300)) و((واتشمن)) إلا أن قرر إنشاء عالمه الأسطوري الخاص.

وشرع سنايدر في عملية ابتكار ((مرهقة وطويلة جداً)) ولكنها ((مجزية جداً لأنها تتيح الفرصة لتفكيك قوالب الخيال العلمي المألوفة التي اعتاد الجمهور عليها)).

والنتيجة هذا العمل الأكثر جرأة في مسيرة سنايدر الفنية التي حقق فيها شعبية كبيرة وفي الوقت نفسه أثار الجدل.

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