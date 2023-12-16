الندوات المسرحية تُبرز الجماليات وتنمي المهارات

تهدف الندوات التطبيقية المصاحبة للعروض المسرحية التي يستضيفها مهرجان دبي لمسرح الشباب منذ انطلاق دورته الأولى، إلى تسليط الضوء على أهمية النص المسرحي وفكرته، وذلك بمشاركة صناع العمل والممثلين، وعدد كبير من النقاد والإعلاميين، ما يعزز الحضور النقدي، والفهم الكلي لفكرة العمل ومكوناته الجزئية، والبحث في مدى ارتكازه على الموضوعية، ويصقل مهارات المشاركين.

معطيات تكوين

وفي ما يتعلق بقدرة الندوات التطبيقية على تشخيص حالة العمل وسماته المجتمعية الجمالية، يقول الفنان المسرحي وعضو لجنة تحكيم مهرجان دبي لمسرح الشباب في دورته الـ 14، مرعي الحليان: لعلنا اليوم في حاجة كبيرة للاهتمام بالمسرح، لاسيما في الوقت الذي نبحث فيه على خطة تنعش البناء لغد آمن مستقر، دورنا تدعيم هذا الفن، سعياً لتنمية أذواقنا، وتدريب ملكاتنا على لون مهم من الفنون، ونحتاج إلى ما يقوي هذا الفن، ويرسخ حضوره، ويعطينا إيماناً به أكثر، والندوات التطبيقية تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن.

وتابع: نتاجنا المسرحي يحتاج إلى مزيد من التوسع ونشر الثقافة، وتهيئة المواهب المسرحية، كونه وسيلة تأثيرية قوية.

من جهته، يقول الكاتب المسرحي حمد الظنحاني: النص الأدبي المسرحي بشكل عام، من أكثر الفنون ارتباطاً بالحياة، فهو نشاط إنتاجي جماعي جدلي، تتحول فيه الممارسة الإبداعية إلى ممارسة اجتماعية معرفية، عبر عمليات الإرسال والتلقي وإعادة إنتاج الدلالة بصورة مستمرة، والندوات التطبيقية أحد العوامل المساندة والمهمة للمسرح في عالمنا.

بُعد مجتمعي

ويشير الممثل المسرحي إسماعيل سالم، والحائز على جائزة أفضل ممثل، عن دوره في ((ضيف محارب الضوء)) لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، خلال مهرجان دبي لمسرح الشباب 2023، إلى أن الندوات التطبيقية المصاحبة للعرض المسرحي، تسهم في حضور اتجاهات نقدية متعددة، ومنها ما اتخذت من الوعي والبعد الفلسفي والمحاكاة مؤشرات رئيسية في تعاطيها النقدي مع طبيعة الشخوص التي تدور في فلك النص المسرحي، بهدف تحقيق المنفعة والمتعة من خلال سماتها الجمالية، وإبراز التجليات المعبرة عن خصوصية العمل، وفكرته ذات الأبعاد المجتمعية والإنسانية.

ويرى المخرج المسرحي عبد الله الحمادي، أن الندوات التطبيقية، وبحضور النقاد والمسرحيين، تكشف عن قيم العمل الإبداعي وحيثيات النص، ما يساعد بشكل أو آخر في الوصول إلى خفايا العمل، وتحليل فكرته ومضمونه، وما يحتويه من مخزون غني من الأدلة، وإبراز ما هو خفي أو غائر في العمل الإبداعي.

وعن أهمية مخرجات الندوات التطبيقية في تطوير آليات الحراك المسرحي المحلي، يقول المخرج إبراهيم القحومي، إن المسرح في الحياة الاجتماعية يدخل في التدريب الواعي للمواهب المسرحية الشابة، عبر محاكاته لأحاسيس ومشاعر الآخرين، فالمسرح يحشد الانفعالات، ويدفعها في الآفاق الطبيعية والاجتماعية، ويدرب النفس الإنسانية على إعادة تقدير مواقفها، واعتماد العقل والمنطق أساساً للرأي والموقف، كما تثير الرؤى المتعددة للنص الواحد من قبل النقاد، خيال المواهب المسرحية نحو الإبداع والابتكار في كتابة النصوص وتشخيصها على خشبة المسرح.

مؤشرات إيجابية

ويؤكد الممثل خليفة الناصر، والحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، عن أدائه في مسرحية ((صالح للحياة)) لفرقة مسرح خورفكان، أنه لابد من تثمين الدور الذي تطرحه الندوات التطبيقية، عبر نقاشاتها حول العمل المسرحي، بحضور صناع العمل والممثلين، وكذلك الجمهور، كونها تقدم أطروحات ملهمة من نفس العمل، مع اعتماد معايير معينة ومحددة في تعاطيها النقدي. وأضاف: المتلقي قد لا يستطيع التمعن بكل صغيرة وكبيرة في العمل المسرحي، لذلك الندوات التطبيقية المسرحية تساعد في ذلك.