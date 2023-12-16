الماراثون الدرامي الرمضاني 2024... غيابات ومفاجآت

مع اقتراب موسم رمضان 2024، تطفو على السطح العديد من الاختلافات التي يشهدها هذا الموسم، والتي قد تؤدي إلى تغيير في الخريطة الكاملة التي اعتاد عليها الجمهور في كل عام خلال السنوات الماضية.

وكان من بين هذه الاختلافات هو ابتعاد نجوم من مصر اعتاد الجمهور على رؤيتهم في شهر رمضان عن الساحة، وعودة البعض من الكبار، بالإضافة إلى ظهور بعض الوجوه الجديدة على الساحة الفنية.

من النجوم الغائبين عن هذا الموسم الدرامي بشكل نهائي الفنان محمد رمضان، والذي أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل ((جعفر العمدة)).

كما قرر الفنان عمرو سعد إعلان تغيبه عن الموسم القادم، لتقديم مسلسل ضخم مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، على أن يتم عرضه في رمضان 2025، كما قررت الفنانة منى زكي الغياب عن الموسم القادم، بعدما حققت نجاحاً كبيراً بمسلسل ((تحت الوصاية)) خلال الماراثون الرمضاني الفائت.

وتغيب الفنانة منة شلبي أيضاً عن دراما رمضان 2024، بعد أن قدمت مسلسل ((تغيير جو))، في رمضان 2023.

وعن ابتعاد عدد من الفنانين عن الدراما هذا العام، ومدى تأثيره على الخريطة الدرامية في رمضان، يقول الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك عدداً من الفنانين لا يحب أن يكون وجهاً محترقاً للجمهور، وخاصة بعد تقديم عدد من الأعمال الفنية الناجحة، وهذا ينطبق على كل من منى زكي وأحمد عز، وغيرهما ممّن حققوا نجاحات خلال الفترات الماضية في عالم الدراما.

((عتبات البهجة))

وبعيداً عن غيابات البعض من النجوم، نجد في المقابل مفاجآت يشهدها الماراثون الرمضاني القادم أيضاً، حيث قرر الفنان يحيى الفخراني العودة مرة أخرى للدراما بعد عدم محالفة الحظ له خلال عامه الأخير في الدراما بمسلسل ((نجيب زاهي زركش))، ليغيب عاماً ويعود في رمضان 2024، بـ((عتبات البهجة)).

أما الفنانة الكبيرة يسرا، فبعدما حدث معها من صدام مع شركة ((العدل جروب))، وقرارهم بعدم الإنتاج لها هذا العام، من المتوقع أن تغيب عن دراما 2024، بسبب أعمالها السينمائية.

وعلى جانب آخر يشهد الموسم القادم، انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنياً، بعد أن هاجمهما الجمهور بسبب أعمالهما خلال السنوات الماضية معاً، ليقررا أن ينفصلا هذا العام، ويقدم هو ((حق عرب))، وتغيب هي عن دراما رمضان 2024.