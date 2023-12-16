«العالم الآخر» يفتتح مهرجان الإمارات لمسرح الطفل اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، اليوم، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات.

6 عروض

وتشارك في هذه الدورة 6 عروض مسرحية، أنتجتها الفرق المسرحية المحلية في الإمارات، وهي: ((العالم الآخر)) من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، وسيقدم العرض في الافتتاح، كما تعرض خلال أيام المهرجان ((جزيرة القمر)) تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي وإخراج عبدالله الحريبي، و((جوهرة الأرض)) تأليف طلال محمود، وإخراج صابر رجب، و((الشبح الظريف)) تأليف أحمد الماجد، وإخراج حمد عبدالرزاق، و((الكناغر)) تأليف وإخراج سالم التميمي، ومسرحية ((المبدعون))، تأليف عثمان الشطي وإخراج مبارك ماشي، والتي ستجتمع في قصر الثقافة بالشارقة لتجود بإبداعاتها لجمهور الأطفال الحريص على متابعة عروض هذا المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى في سنة 2005، وهذه الفرق الست، ستتنافس في جوائز المهرجان التي ستقدم للفائزين في حفل ختام هذه الدورة، في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

لجنة التحكيم

وسيتضمن حفل افتتاح هذه الدورة، التعريف بلجنة تحكيم الكبار، وهم: هيفاء حسين، رئيسة اللجنة، وعبدالله صالح، وفيصل الدرمكي، ومحمد حاجي وسعيد الهراسي، أعضاء لجنة التحكيم. ولجنة تحكيم الأطفال، وهم الطفلة ريم علي الزرعوني، والطفلة فرح فهد طلال، والطفلة ندى أحمد حسن البلوشي.

فيلم

كما سيعرض فيلم وثائقي يتضمن نبذة عن المهرجان وأهم المحطات التي عبرها منذ انطلاقته، إضافة إلى الاحتفاء والتعريف بشخصية هذه الدورة من المهرجان الفنانة القديرة بدور الساعي، التي سيتم تكريمها في الحفل.

كما ستعرض بعد ختام فقرات حفل الافتتاح مسرحية ((العالم الآخر)) من تأليف حمد الظنحاني وإخراج الفنان إبراهيم القحومي، ومن إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وتمثيل الفنانين: أيمن الخديم، وعادل سبيت، وعبدالله نبيل، وجودي، ومحمد العبدولي، وعلي الغيص، ومنى البلوشي، وسعيد الناعور، وسلطان شرارة، وآخرين.