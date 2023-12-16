ريشة حمامة الشحي تجسد سحر الطبيعة وعبق التراث

بدأت الفنانة الإماراتية حمامة الشحي، خريجة جامعة الإمارات، الرسم هوايةً، ولكن عند دخولها المجال وتعلمه، أصبح الرسم لديها فناً محبباً، لا تستطيع الاستغناء عنه، ما جعلها تبحث فيه وتعرف الكثير عنه، وشاركت في العديد من المعارض والمسابقات، كما نفذت 55 ورشة تدريبية لمختلف الفئات، وشاركت في معرض (مبدعون من الإمارات)،الذي أقيم في مركز الإبداع الثقافي بأم القيوين، وشارك فيه 11 فناناً تشكيلياً، عرضوا 52 لوحة فنية، كما عرضت الشحي فيه 4 لوحات فنية جاذبة، من الطبيعة لعشقها لها، رسمتها بألوان الأكريليك، والفحم والرصاص، وأبرزها لوحتا (أشجار القرم)، ولوحة (الغروب).

صورة دقيقة

وبينت الشحي أن الرسوم التي عرضتها، لوحة (أشجار القرم في أم القيوين)، فهي تعد عملاً فنياً، يصور منظراً طبيعياً في إمارة أم القيوين، فتتميز اللوحة بأشجار القرم الخضراء، فتم رسم الأشجار وأغصانها، وأوراقها بصورة غاية في الجمال، ويمكن رؤية اللمسات الفنية التي تجعل هذه اللوحة تبرز روعة الطبيعة في الإمارة، وذلك باستخدام ألوان إلكريليك، إضافة إلى لوحة (الغروب)، وهي لوحة فنية تمثل منظراً طبيعياً رائعاً حينما تغرب الشمس، إذ يمكن رؤية السماء ملونة بألوان دافئة، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يبرز على سطح البحر، كما تبرز اللوحة جمال اللحظة التي يتحول فيها النهار إلى ليل، فتشكل مشهداً رائعاً يلهم المشاهد بجمال الطبيعة.

تراث

كما عرضت في معرض (مبدعون من الإمارات)، لوحة ( الجدار التراثي والنخلة القديمة)، لتبرز أعمالها التراث والجمال الثقافي للإمارات، فيمكن رؤية جدار تراثي قديم مصنوع من الحجارة أو الطوب، يمتد بطريقة متينة عبر المشهد، فتظهر تفصيلات الجدار التاريخية مع الزمن والعناصر المعمارية الفريدة التي يتميز بها، كما يحيط بالجدار نخلة قديمة ذات ساق ضخمة وأوراق خضراء تاريخية، تبرز الحضور الطويل للثقافة والتاريخ في المنطقة، كما تظهر اللوحة الزمان والمكان بأسلوب جمالي وتأخذ المشاهد في رحلة عبر العصور، مع تركيز على الحفاظ على التراث والجمال الطبيعي.

ولفتت حمامة الشحي، إلى أنها قدمت في معرض (مبدعون من الإمارات) لوحة فنية تأخذ المشاهد في رحلة بصرية خلابة إلى عالم الطبيعة، تظهر سلسلة جبال تمتد عبر الأفق، وتشكل منظراً طبيعياً مذهلاً، فتتعامل اللوحة بالتفصيلات التي تتجسد في أشجار متنوعة، منتشرة على ضفاف البحيرة مع انعكاساتها الواضحة في المياه، فقدمت الجبال بألوان مختلفة تبرز تدرجات الضوء والظل، والبحيرة تعكس السماء والأشجار بألوان زاهية جميلة، فينقل المشهد الهدوء والسحر الذي يمكن أن يوفره العالم الطبيعي، ويبرز جمال وأثر المياه والأشجار بين الجبال.