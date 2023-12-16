مريم التميمي: الصبر والتدريب المستمر مفتاحا تعلم «الرسم على الماء»

يعد ((فن إيبرو)) أو الرسم على الماء، أحد فنون الرسم الرائجة، إذ تعتمد في تقنيتها على الرسم بالماء الممزوج بالألوان من دون الإخلال بتركيبة الألوان، وتسمح التقنية برسم لوحات بأشكال وصور مختلفة ومتنوعة.

مريم التميمي فنانة تشكيلية تحترف هذا النوع من الفنون، وقدمت العديد من الورش والدورات التعليمية لتعليم فن الرسم على الماء، وأكدت لـ((البيان))، أن الصبر والتدريب المستمر من العوامل المهمة لتعلم هذا الفن.

وعن نشأة هذا الفن ومصدره قالت مريم: ((يعد هذا الفن من الفنون القديمة الرائجة، إذ يعتمد على تشكيل الألوان ورسمها فوق سطح الماء وهو فن يتبع المدرسة التيمورية)).

وعن اهتمامها بهذا الفن، ذكرت الفنانة أنه بدأ لديها من مركز الشارقة للخط العربي، حيث شاركت في إحدى الورش الخاصة بهذا الفن هناك، وبعدها اتجهت لإسطنبول في تركيا لتعلمه أكثر. وأضافت: يتميز هذا الفن باستخدام الألوان الطبيعية وبعض المواد الطبيعية الممزوجة بالماء، وأيضاً من الصعب أن تتطابق لوحة مع لوحة أخرى.

درست مريم التميمي الهندسة المعمارية، إذ يلتقي الفن التشكيلي مع الهندسة المعمارية في الخيال والدقة والذائقة في اختيار الألوان والتصاميم، ونظراً لشغفها الشديد بالفن، كانت تسافر كل أسبوع أو أسبوعين إلى تركيا من أجل دروس الفن، في فترة دراستها للهندسة، وكانت تعمل على واجباتها الدراسية في رحلات السفر في الطائرة أو القطار في طريقها لحضور دروس الفن، ما شكل تحدياً كبيراً لها فدراسة الهندسة لم تكن بالشيء السهل.

وفي نصيحة توجهها لمن يرغب في تعلم فن الرسم على الماء، أن يتحلى بالصبر، ويحرص على التدريب والممارسة اليومية. وتقول إن هذا الفن أحد الفنون المهمة، ولابد من تطويره ونشره، بما يتواءم مع متطلبات العصر الحالي، ورفد الجيل الحالي بأسرار هذا الفن، حتى لا ينقطع التواصل الحضاري بين مختلف الفنون والأجيال.

للمهندسة والفنانة التشكيلية مريم التميمي، عدة مشاركات في المعارض والفعاليات، وآخرها معرض في الأمم المتحدة، وورش أخرى في دبي والشارقة والفجيرة، حيث يستقطب فن إيبرو الكثير لتعلمه والتدرب عليه.