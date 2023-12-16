اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة فزاع لليولة

أكمل حميد العامري، وأحمد المنصوري، عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاءت الحلقة، على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع شباب الإمارات وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.

سما دبي

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، قوياً تألق خلالها المشاركون وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق حميد العامري من أبوظبي، المركز الأول برصيد 70 علامة، ورافقه في التأهل أحمد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث راشد بن ركاض من أم القيوين برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع نهيان آل علي من العين برصيد 20 نقطة.

وانضم العامري والمنصوري، إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبدالله الكتبي، سعود فولاد، عبدالله الفلاحي، عبدالله آل رضا، حمد لوتاه، وعلي العزيزي.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن توفير خيرة المدربين والمختصين للمشاركين في البطولة هو الذي أسهم في صقل مهارات اليويلة، وساعدهم في الوقت ذاته في اكتشاف مواهب جديدة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين.

عرض مميز

وجاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة على إيقاع العرض المميز في اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من: حميد العامري وراشد بن ركاض.

وفي مسابقة سؤال الموروث، لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة عن السؤال بشكل صحيح.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العامري، والمنصوري ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الـ 15 علامة، كل من: حميد العامري وأحمد المنصوري.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان ((يابن خميس الطايف.. يوم من الأيام))، استطاع كل من حمد العامري وبن ركاض الحصول على علامتها. وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في موقع البطولة نفسه، تفوق نهيان آل علي وأحمد المنصوري ليكسب كل منهما 20 علامة.

وعن تأهله، قال حميد العامري: كنت متحفزاً عند انطلاق تحدي اليولة، ولكن مع حماس وتشجيع الجمهور تمكنت من دخول أجواء المنافسة، وقدمت عرضاً جيداً سأعمل على أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة.

كما أكد المتأهل الثاني، أحمد المنصوري، أنه ليس هناك خاسر في بطولة تحمل اسم كأس فزاع، كلنا هنا لنرفع اسم الوطن، ونعمل على حفظ تراثنا الوطني.