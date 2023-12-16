مكتبة محمد بن راشد تضيء على «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»

نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع صالون المنتدى، جلسة حوارية، بعنوان ((مدارس السرد في الرواية الإماراتية))، بمشاركة الدكتور الكاتب سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتورة القاصة بديعة الهاشمي، وأدارت الجلسة الكاتبة والإعلامية عائشة سلطان.

وبدأت الجلسة بتسليط الضوء على بداية ظهور الأشكال السردية ((القصة والرواية)) في الأدب الإماراتي والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي مع نشر رواية ((شاهندة)) للكاتب راشد عبدالله النعيمي ومجموعة ((الخشبة)) القصصية وغيرها، والتي كانت محاولات تراوحت بين الشكل الحكائي التقليدي البسيط والاتجاه التجريبي.

كما تم التطرق إلى حقبة الثمانينيات، حيث شهد السرد الإماراتي ازدهاراً حقيقياً، لكنه بدا منحازاً للقصة القصيرة المتأثرة بمدارس عالمية معروفة، ومستفيداً من ظهور الصحافة الثقافية وبروز أسماء شابة مثقفة لديها رؤى وتطلعات كبيرة مثل سلمى مطر سيف ومريم جمعة، وناصر جبران، وأمينة بو شهاب، وعبد الحميد أحمد، ومحمد المر، وحارب الظاهري، وإبراهيم جمعة، وناصر الظاهري، وعلي أبو الريش وغيرهم.

ومع بداية الألفية الثالثة، وخلال العقد الثاني تحديداً، شهد الواقع الثقافي في دولة الإمارات ظهور أسماء أخرى أكثر رسوخاً وانفتاحاً على أشكال ومدارس السرد العالمية، كتيار الوعي في قصص مريم الساعدي، والرواية التاريخية الاجتماعية عند ميسون صقر وريم الكمالي ووداد النابودة، والواقعية السحرية لدى سلطان العميمي، والمزج بين الواقعية الاجتماعية والتاريخية عند صالحة عبيد، وقصة الومضة كما لدى د. بديعة الهاشمي والديستوبيا والفانتازيا لدى سلطان فيصل الرميثي وغيره من الشباب الذين دخلوا هذا الميدان بأعداد كبيرة، لتعود الكفة في السنوات الأخيرة راجحة لصالح الرواية على حساب القصة.

محاور

وتناولت الجلسة، محاور مهمة عدة كقدرة الأعمال السردية الحالية على لعب دور المرجعية الأدبية لكتاب اليوم، وسبب تفوق القصة على الرواية قديماً والتركيز عليها دون الرواية، ومدى انعكاس تيارات ومدارس السرد العالمية على القصة والرواية الإماراتية من حيث تقنيات السرد وجمالياته.

وناقشت الجلسة أسباب الانتشار الكبير للكتاب الإماراتيين في السنوات الأخيرة.

وتطرقت الجلسة التي شهدت حضوراً كبيراً، إلى مدى استجابة وتعامل الكتاب الجدد مع موضوع نقد أعمالهم، وتطرقت الجلسة للحديث عن التجريب والتغريب في السرد المعاصر عند الشباب الإماراتيين، واختتمت الجلسة بالحديث عن وجود الرواية الإماراتية في محافل الجوائز العربية المشهودة.