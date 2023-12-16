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180 مشاركاً في دورة مراقبي المباريات الجدد

12/16/2023 7:29:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أمس فعاليات دورة مراقبي المباريات الجدد في فندق موفينبيك بدبي، التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بحضور 180 مشاركاً.

ويقدم محاورها، المحاضر الآسيوي الدكتور بشير عبد الخالق، والمحاضرون المحليون من الإدارات المختصة في اتحاد الكرة. ويتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور، منها التعريف بمهام ومسؤوليات والهيكل التنظيمي لإدارة المسابقات، ومسؤوليات ودور المراقب، بالإضافة للوائح المسابقات، والقوانين العامة المتعلقة بإلغاء أو تأجيل أو عدم اكتمال المباراة.

وافتتح الدورة عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، مؤكداً أن الورشة تأتي في إطار الحرص على فتح المجال للكوادر المواطنة الشابة.

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