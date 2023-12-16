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ناصر المرزوقي عضواً في «تنفيذي التنس الآسيوي»

12/16/2023 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في دورته 2023 - 2027، وذلك في الانتخابات التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وثمن المرزوقي دعم ومتابعة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء ما مهد لفوز الإمارات بهذا المنصب الآسيوي.

وقال يأتي فوز الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات في المستويات كافة ومنها استضافة وتنظيم البطولات وتطوير الأكاديميات واكتشاف المواهب وتنمية إمكاناتها.

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