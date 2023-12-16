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23 لاعباً في تدريبات «أبيض الشاطئية» في دبي

12/16/2023 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بقيادة البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب المنتخب وبمشاركة 23 لاعباً، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدولة من 15 إلى 25 فبراير المقبل. يشارك في التدريبات، اللاعبون: وليد محمدي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، محمد الجسمي، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، محمد عبيد، راشد عبيد، هشام منتصر، إبراهيم الشامسي، سلطان البلوشي.

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