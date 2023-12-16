فضيتان وبرونزية للإمارات في ختام مونديال الرماية البارالمبية

أضاف منتخبنا الوطني 3 ميداليات جديدة ((فضيتين وبرونزية))، في ختام مونديال الرماية البارالمبية المقام بمدينة العين وبرعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية والرماية والغولف وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

ونال عبدالله سلطان العرياني فضية في مسابقة 50 متراً بندقية ساكتون وضع الراقد مختلطاً فئة SH1 بعد صراع كبير مع الأبطال المشاركين وتأرجح في النقاط إلى أن تمكن البطل الكوري الجنوبي جان جو لي من حسم الميدالية الذهبية في الطلقتين الأخيرتين محققاً 250.5 نقطة، بينما حقق العرياني 247.9 نقطة، وحققت الميدالية البرونزية السويدية انا بنسون برصيد 226,6 نقطة.

وفي منافسات الفرق بالمسابقة نفسها فاز منتخبنا الوطني المكون من عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني بالميدالية الفضية محققاً 1828,6 نقطة، بينما حقق منتخب كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية وتم حجب الميدالية البرونزية لعدم اكتمال الفرق المشاركة، وحصد لاعبنا سيف الظاهري الميدالية البرونزية في مسابقة البندقية 50 متراً سكتون وضع الراقد مختلطاً الفئة SH2 محققاً 229,6 نقطة، وتمكن الفرنسي تانجوي ديلافروست من الفوز بالميدالية الذهبية محققاً رقماً عالمياً جديداً هو الثاني له في البطولة بمجموع نقاط 254 نقطة، وكانت الميدالية الفضية من نصيب الكوري الجنوبي باك سون جو.

نجاح

وأعرب عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته بنجاح تنظيم واستضافة كأس العالم للرماية البارالمبية في العين ، ورفع الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعم سموه ورعايته البطولة، كما شكر المؤسسات والشركات كافة الداعمة والراعية للبطولة، وثمن تعاون الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الجميع، ويأتي على رأس الجهات الراعية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرعاة مواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.

بطولة مثالية

وأشادت جيسلين بيريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية بالنيابة عن اللجنة البارالمبية الدولية بالتنظيم الرائع، وقالت: البطولة مثالية، والنجاح الذي تحقق ليس بمستغرب على دولة الإمارات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والتي تثبت مع كل حدث رياضي أنها تمتلك القدرات المادية والبشرية والإمكانات التي تمكنها من التميز، كما أثنت على مستوى اللاعبين والتنافس الشريف والروح الرياضية، مؤكدة أن البطولة على أرض الإمارات دائماً تختلف عن البطولات الدولية كافة على مستوى العالم، ووجهت الشكر للجنة العليا واللجنة المنظمة والمتطوعين ووصفتهم بأنهم واجهة مشرفة لدولة الإمارات.

ورفع عدد من المشاركين في منافسات المونديال، أسمى آيات الشكر إلى راعي البطولة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان تقديراً لاهتمام ورعاية سموه للبطولة ومبادرات سموه دعماً للرياضة بصفة عامة ولرياضة أصحاب الهمم بصفة خاصة.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأكدوا أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نجحت بامتياز في تنظيم البطولة.

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