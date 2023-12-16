96 جواداً في السباق الثالث لـ«مضمار الشارقة لونجين»

بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023/ 2024، سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي ينطلق في الثانية ظهر اليوم الأحد في مضمار الشارقة لونجين، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2023/ 2024 للنادي والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الدولة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

يقام السباق بمشاركة متميزة من 96 جواداً مع 18 جواداً في الاحتياط، لنخبة من أفضل الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

16 جواداً

يشارك في الشوط الأول: ((شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين)) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

وفي الشوط الثاني ((شوط لونجين ماستر كوليكشن)) المخصص للخيول العربية الأصيلة ((هاندكاب ))، لمسافة 1000م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، يشارك 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

خيول مبتدئة

وخصص الشوط الثالث: ((شوط لونجين سبريت فلايباك )) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

وفي الشوط الرابع: ((شوط لونجين سبيريت زولو تايم)) شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع جواد في الاحتياط.

الشوط الرئيس

ويتنافس 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط في الشوط الخامس والرئيس وهو شوط كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ((مقدم من شركة لونجين)) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وجوائزه 100 ألف درهم.

الشوط الختامي

وخصص الشوط السادس: ((شوط لونجين كونكيست )) للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 2000م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً مع جواد واحد.

ويصاحب السباق الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية.

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