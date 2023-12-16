إسطبلات الفهيدي تحصد «تسعيرة» مدينة دبي الدولية للقدرة

أهدى الفارس محمد خالد الكعبي إسطبلات الفهيدي لقب سباق ((التسعيرة)) في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم والذي بلغت مسافته 101 كلم، وحقق الكعبي لقب السباق المخصص للإسطبلات الخاصة بعد صدارته جميع مراحل السباق عن جدارة واستحقاق على صهوة الجواد ((دونر)) مسجلاً زمناً قدره 3.43.06 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس يوسف محمد الحمادي على صهوة الجواد ((إيمير دي باي)) مسجلاً زمناً قدره 3.44.46 ساعات. وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أبطال السباق، وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200000 درهم والمركز الثاني 180000 درهم، المركز الثالث 160000 درهم، المركز الرابع 50000 درهم.

شكر

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المكارم السخية والدعم الكبير لرياضة الفروسية عموماً ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن توجيهات سموه برصد جوائز مالية قيمة للفائزين حتى المركز الأربعين كان له الأثر الكبير بنشر السعادة والفرح بين المشاركين والذي يترجمه العدد الكبير للفرسان المشاركين في السباق بعد تجاوز سقف 160 فارساً وفارسة في سباق اليوم الذي انطلق في الصباح الباكر وسط أجواء مثالية.

وأضاف العظب: إن سباق ((التسعيرة)) من السباقات السنوية التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة للإسطبلات الخاصة، حيث تقوم الفكرة على شراء الخيول الفائزة في حال الرغبة من قبل اللجنة المنظمة بشرائها وذلك في إطار الدعم للملاك المواطنين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله، وبحيث يتم شراء الخيول بأسعار قيمة ومجزية من ملاك الإسطبلات الخاصة أصحاب الخيول المشاركة في السباق.

تحضيرات

وعن التحضيرات لانطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل، قال العظب: اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة الحدث الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا 2014، ويحتل الحدث مكانة خاصة في قلوب أهل الخيل، مؤكداً أن الجميع سيحرص على إخراج الحدث في أبهى صورة بما يتناسب مع المكانة المميزة والسمعة المرموقة للمهرجان الذي يضم سباق السيدات والإسطبلات الخاصة، وكأس اليمامة للأفراس، والسباق الرئيسي ((كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة))، متمنياً التوفيق لجميع الملاك والفرسان والمدربين في المهرجان وأن يستمتع الجمهور بفعاليات الكرنفال الكبير.

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