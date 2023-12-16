الوصل يغرد بالنقطة 27 في القمة و«الكلاسيكو» للوحدة

غرد الوصل في قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على ضيفه اتحاد كلباء 2 - 1، بإستاد زعبيل ضمن الجولة 11 ووصل ((الإمبراطور)) إلى النقطة 27، بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي، و7 نقاط عن الشارقة والوحدة، و8 نقاط عن العين.



سجل هدفي الوصل نيكولاس خمينيز، وفابيو دي ليما في الدقيقتين 31 و70، وأحرز غوستافو هدف كلباء في الدقيقة 80.



وشهدت المباراة، طرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة 90، فرهاد مجيدي مدرب كلباء، بعد صافرة نهاية المباراة للاحتجاج.



فوز غالٍ



وحسم الوحدة ((الكلاسيكو)) لصالحه، بفوز غالٍ على مضيفه العين 2 - 0 باستاد هزاع بن زايد، وسجل هدفي ((العنابي))، عمر خريبين، وباكييف في الدقيقتين 12، و53 على التوالي، وبهذه النتيجة قفز الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما تراجع العين إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



وهذا هو الفوز الثامن للوحدة على العين مقابل 15 فوزاً للعين، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، خلال 29 مباراة بدوري المحترفين.



وعاد النصر من استاد راشد بن سعيد بفوز كبير على عجمان بثلاثية نظيفة، و3 نقاط ثمينة، ووصل للنقطة 12، مستعيداً نغمة الانتصارات، بعد غياب 5 جولات، تقدم ((العميد)) بهدف عادل تاعرابت بالدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأضاف مانولو هدفين بالدقيقتين 34 و48، وأكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 70 بعد طرد عصام فائز، عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو ((VAR)).

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