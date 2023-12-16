فوز العروبة وتعادل الظفرة ويونايتد في «الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
غرد العروبة في قمة دوري ((الهواة))، بفوزه أمس على غلف يونايتد 2 - 1، أحرز الهدفين الحساني تاميورا، ولغلف يونايتد، سيدريك نانا، ورفع العروبة رصيده إلى 31 نقطة.
وفقد الظفرة نقطتين بالتعادل أمام يونايتد 1 - 1، تقدم الظفرة بهدف وليد المزروعي ، وأدرك بابي بكاري التعادل ليونايتد ليصل الظفرة إلى 23 نقطة ويونايتد إلى 18 نقطة.
وتغلب غلف اف سي على التعاون 3 - 2، وتعادل مسافي والفجيرة 1 - 1،ووصل الفريقان إلى النقطة 16. وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب دبا الحصن مع الرمس، والعربي مع دبا الفجيرة، والحمرية مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع سيتي.
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