فوز العروبة وتعادل الظفرة ويونايتد في «الهواة»

غرد العروبة في قمة دوري ((الهواة))، بفوزه أمس على غلف يونايتد 2 - 1، أحرز الهدفين الحساني تاميورا، ولغلف يونايتد، سيدريك نانا، ورفع العروبة رصيده إلى 31 نقطة.

وفقد الظفرة نقطتين بالتعادل أمام يونايتد 1 - 1، تقدم الظفرة بهدف وليد المزروعي ، وأدرك بابي بكاري التعادل ليونايتد ليصل الظفرة إلى 23 نقطة ويونايتد إلى 18 نقطة.

وتغلب غلف اف سي على التعاون 3 - 2، وتعادل مسافي والفجيرة 1 - 1،ووصل الفريقان إلى النقطة 16. وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب دبا الحصن مع الرمس، والعربي مع دبا الفجيرة، والحمرية مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع سيتي.

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