الإمارات تستضيف بطولة العالم للجودو 2024

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للجودو مايو المقبل، والتي تمثل الحدث الرئيس للاتحاد الدولي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تلقيه اتصالاً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر أبلغه فيه بموافقة ((دولي الجودو)) بالإجماع على إسناد بطولة العالم المقبلة لدولة الإمارات ((الشريك الرئيس)) والمهم للاتحاد الدولي للجودو منذ سنة 2009.

وأضاف: سيكون الحدث العالمي المحطة الرئيسة الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وبمشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، للفوز والتأهل وتعزيز أماكنهم في الألعاب الأولمبية ((باريس 2024))، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية من نخبة اللاعبين في العالم.

وأكد الدرعي أن دعم القيادة لقطاع الرياضة وراء الاستضافة، إذ تتوافر في الدولة جميع الإمكانات والمعايير العالمية التي تضمن تنظيماً متميزاً للفعاليات والبطولات الكبرى، وقال: أبوظبي نجحت في جمع عائلة الجودو في العالم، وكانت آخر مناسبة تنظيم بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، وبطولة العالم للكاتا، وبطولة المحاربين القدامى وبمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة أكتوبر الماضي وسط نجاح كبير شهدته قاعة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وأسهمت بطولات الجودو في المزيد من الترويج السياحي لدولة الإمارات.

وتوجه الدرعي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للجودو، معرباً عن أمله بتنظيم استثنائي للبطولة لتأكيد المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الكبرى بأمل مشاهدة نسخة استثنائية بأعلى معايير الجودة مع أكبر تغطية إعلامية ونسبة مشاهدة لمواصلة الترويج للجودو وقيمه الأصيلة.

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