«ساداتي» نجم «الصفوح ستيكس» في رابع سباقات «جبل علي»

واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها لموسم السباقات في الإمارات، إذ حققت رباعية ((سوبر هاتريك)) في السباق الرابع لمضمار جبل علي والذي حمل اسم ((يوم الطلاب والجامعات))، وكان أبرزها على الإطلاق تتويج ((ساداتي)) بلقب الشوط الرئيس ((الصفوح ستيكس)).

كما شهدت الأمسية، تحقيق ((إيجابي)) لـ((الأصايل)) لقب ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق ((إيجابي)) لـ((الأصايل)) لقب الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دينيس اوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.11.39 دقيقة وبفارق رأس عن ((المنصور إن إف)) لـ((الاسطبلات الوطنية)) وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً ((إيتشي دو نكر)) لـ((الاسطبلات الوطنية)) أيضاً وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الثاني

ظفر ((كالبرق)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني ((سباق الجياد المبتدئة)) لمسافة 1200 متر وبرعاية ((الشعفار للاستثمار)) والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.11.07 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف طول عن ((كوندور باسا)) لـ((نادي جلف للسباق)) وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث ((العربد)) لناصر عسكر وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

اقتنص ((ما يطال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث ((سباق الأمهار بعمر السنتين)) لمسافة 1200 متر وبرعاية ((بنك دبي التجاري)) والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.10.41 دقيقة وبفارق 13 طولاً وثلاثة أرباع طول عن ((مليون دورو)) لمحمد أحمد علي السبوسي وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً ((أكليم تو رويالتي)) لسيد حشيش وهناء رفاعي وبقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

الشوط الرابع

حقق ((ميجور سينامون)) لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي لقب الشوط الرابع ((سباق فئة التكافؤ للسرعة (0-85))) لمسافة 1200 متر وبرعاية ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، وبقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.73 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن ((أتلانتيك سكاي)) لسعيد سلطان الرحومي وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث ((الشبلي)) لناصر عسكر وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج ((ساداتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس الرئيس ((الصفوح ستيكس)) لمسافة 1400 متر وبرعاية ((اسطبلات شادويل)) والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.23.88 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن ((مشتري)) المملوك أيضاً لسموه وبقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً ((أندرياس فيزاليوس)) لـ((سكاي للسباقات)) وبقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب عقبة عاشور.

الشوط السادس

ظفر ((زمان)) لعبدالله مناحي بلقب الشوط السادس ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.50.94 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن ((فايولنت جاستيك)) لفايبهاف شاه وبقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث ((فاسيلاكوس)) لمحمد أحمد علي السبوسي وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

اقتنص ((كفاف)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع ((كأس بنك الإمارات دبي الوطني)) لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.50.50 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع طول عن ((وقت)) لناصر عسكر وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً ((إيه إل إنتراوفيرتيدو)) لـ((نادي جلف للسباق)) وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

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