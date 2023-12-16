تاريخ من نوع مختلف

في تراثنا العربي الكثير من الأمثال، التي قيلت في سياق أحداث أو قصص محددة، فباتت مضرب مثل يتم ترديدها، وهذه الأمثال توجز في الحقيقة الكثير من الكلمات، وتوصل الفكرة والمطلوب في أقل حيز زماني ممكن، وتكون لها قدرة على الإقناع، أو على الأقل لها قدرة أن تجعلك تعيد التفكير والتمهل، من هذه الأمثال والتي جاءت في سياق قصة تروى أن رجلاً يملك الكثير من الأموال توفي وهو في سفر بعيد عن مدينته، وعندما وصل خبر وفاته إلى أسرته، قرروا إقامة مراسم العزاء، لكن البعض منهم طالبوا بأن يتم تقسيم الميراث أولاً، لكنّ أخاهم الأكبر طلبهم أن يتريثوا حتى تنتهي مراسم العزاء، فرفضوا وقاموا بشكواه لدى قاضي المدينة، قام الأخ بسرد ما حدث له من أخوته على أحد الحكماء وكان يجلس معهم رجل عرف بأنه مجنون، فطلب الرجل الحكيم من المجنون أن يعطي رأيه في هذا الموضوع، فقال المجنون: اذهب للقاضي وأبلغه بأنه لا يوجد دليل أو شهود على وفاة والدك، وبالفعل ذهب الأخ الأكبر للقاضي وطلب إثباتاً بأن والده قد توفي، فحكم بتأجيل توزيع تركة الأب الغني حتى يتم التأكد من الوفاة، فقال الابن، كلمة غدت مثلاً وهي: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».



وتتنوع الحكم والأمثال وسببها ما بين الجدية والطرافة لعلّ من الطريف مثل: «عادت حليمة لعادتها القديمة»، والتي يقال بأن حليمة كانت امرأة بخيلة وزوجها رجل ثري لكنه كريم، ووصل درجة بخلها أنها لا تضع السمن خلال الطبخ، فأراد الزوج أن يعودها على الكرم والعطاء، فقال لها إن هناك قولاً قديماً يتم ترديده بأن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في الطعام زاد عمرها يوماً.

فأخذت الزوجة تزيد ملاعق السمن في كل مرة تقوم فيها بإعداد الطعام للزوج أو لضيوفه أو حتى للمساكين والعابرين، وتعدل حالها وبات طهيها لذيذاً، لكنها فجعت بوفاة ابنها، فحزنت وأرادت الموت، لذا لم تعد تضع أي ملعقة من السمن في الطبخ، فقيل، عادت حليمة لعادتها القديمة، وذهبت مثلاً.

التاريخ العربي والذاكرة العربية يحملان الكثير من مثل هذه القصص التي تتنوع بين الجدية والفكاهة وبين الحقيقة والخرافة، إلا أنها تعتبر مؤشراً على ثقافة تلك المجتمعات في تلك الحقب، الأكثر أهمية هو ما يمكن اعتباره تاريخاً حفظته العقول ونقل من جيل لآخر على امتداد سنوات طويلة، تاريخ حمل التجارب الإنسانية والخبرات والحكم، ذلك أن المخزون العربي يحتوي على قيم في كافة المجالات الحياتية من التجارة إلى الحروب والسلم والحب والضيافة ومساعدة المحتاج وغيرها كثير.

لذلك جاءت فكرة نقل هذا التاريخ – التاريخ الشفاهي – وحفظه سواء بالتدوين أو الحفظ الصوتي، وبلادنا ولله الحمد كانت رائدة وسباقة في هذا المجال.

وتبقى الحكم والأمثال والقصص والمناسبات التي قيلت فيها، لها قيمة وتحظى باهتمام بالغ لدى الكثيرين حتى يومنا هذا.