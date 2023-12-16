كيف ينجح البعض وكيف يفشلون؟

هل هناك أشخاص فاشلون حقاً؟، أي أنهم جاءوا إلى هذه الحياة يحملون على أكتافهم عبء الفشل مقدماً قبل حتى أن يقدموا على أية محاولة؟، أم أنهم ولدوا في أوساط عائلات ومجتمعات أسلمتهم للفشل وكتبته عليهم بسبب ما فيها من ظروف وأوضاع وإمكانيات وفساد لا يقود لغير الفشل؟. هل الفشل قدر أم أنه نتيجة لظروف تقود الناس للسقوط فيه لأنه لا خيار آخر يعينهم على النجاح والتقدم وتحقيق الأحلام، واستغلال ما لديهم من مواهب وقدرات؟.

أمر آخر يتعلق بالموضوع نفسه، هل يفشل البعض أحياناً بسبب الأحكام المسبقة عليه بأنه فاشل ومهمل، ولا يمتلك أي مؤهل أو ميزة من مميزات الناجحين والمتفوقين الأذكياء؟، هل يمكن أن يفشل البعض بقرار شخصي منهم ودون قصد أحياناً لأنهم فوتوا فرص النجاح التي أتيحت لهم؟، وهل يفشل البعض لأنهم ورثوا فشل آبائهم مثلاً؟، ما هي صيغة النجاح المضمونة؟، وهل يمكن تحديد معادلة الفشل وأسبابه وعوامله؟.

هناك قصص لعشرات الأشخاص الذين قرأنا عنهم أو سمعنا بهم أو حتى كانوا جزءاً من حياتنا، كانت كل المؤشرات تقول بأنهم سيفشلون حتماً ولن يحققوا شيئاً، فتصرفاتهم وتفاعلهم مع المحيط وهيئتهم وتصرفاتهم كانت لا تدل لا على ذكاء ولا على تفوق أو عبقرية، لكنهم قلبوا كل التوقعات وفاجأوا أكثر الذين توقعوا لهم أو منهم الفشل بأنهم تحولوا لأيقونات للنجاح!.

أحد هؤلاء الروائي المصري نجيب محفوظ، الذي كان يهدي صديقه الشاعر والكاتب، كامل الشناوي، رواياته التي كان يكتبها فكان هذا يأخذها لكنه لم يكن يقرأها، حتى لمع نجم محفوظ وذاع صيته، فسأله محفوظ لماذا كان يستخف بأعماله، فقال له الشناوي: لأنني لم أتوقع أن شخصاً مثلك يمكن أن يقدم إبداعاً في يوم ما، وحين استغرب محفوظ حجة صديقه قال له، نعم لأن ما أعرفه هو أن المبدعين متمردون بطبيعتهم لكنك شخص منضبط وملتزم بمواعيد العمل والمنزل وموظف في الأوقاف، فلم أرك مبدعاً أبداً!!.

لكن هذا المنضبط غير المتمرد هو الوحيد الذي نال نوبل في الآداب في كل الوطن العربي!.