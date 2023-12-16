عندما يكون الفوز في مباراة عادية ربما لا تنتبه إليه، لا يستوقفك كثيراً، دعه يمر، فالرياضة هكذا، الفوز والخسارة وجهان لعملة واحدة، لكن عندما يكون فوز الأهلي المصري على الاتحاد السعودي وبثلاثة أهداف على ملعبه، وفي بطولة عالمية، وأمام حشد هائل من الجماهير المتحفزة من أنصار الفريق صاحب الأرض وممثل بلده في هذه المناسبة الكبرى، وأمام أشياء أخرى كانت تسير في اتجاه غير رياضي من بعض الأصوات الإعلامية قبل أن يبدأ اللقاء، نعم في ظل كل هذه التحديات، يكون للانتصار الأهلاوي مذاق آخر بطعم الشهد، لكل من ناصر الفريق الأحمر، ليس في مصر وحدها، بل في كل بلدان العروبة. نعم فاز رغم قوة الفريق المنافس، رغم نجومه اللامعة، رغم قيادة النجم الخلوق بنزيمة ورفاقه من اللاعبين الأجانب والسعوديين المتميزين، هل تعرف لماذا؟!

لأنه الأهلي.... الأهلي الإرث، الروح، الجماهير، الاحترام.

★الإرث: هو ذلك الضارب في التاريخ بكل الخبرات والتجارب والانتصارات المدوية في المواقف الصعبة تحديداً، لقد صنعت تاريخه ومجده.

★الروح: وهي المعروفة بروح الفانلة الحمراء، إنها شيء من نوع خاص، تعتري كل لاعبيه على مر العصور، تعينه وقت الشدة، تظهر وقت التحديات الصعبة كما حدث في الرياض ليلة أول من أمس، في كل مشاهدها التي لا تقوى عليها سوى شخصية لابسي الفانلة الحمراء المهيبة.

★الجماهير: هي شئنا أم أبينا جماهيره من ((طينة)) أخرى، ليست فقط شديدة الولاء لدرجة التعصب، بل لأن حبها للأهلي لا تحده حدود، نعم ليس مرتبطاً بحدود الفوز والهزيمة، بل هو حب خالد.

★الاحترام: هو صفة نبيلة ينفرد بها هذا النادي العريق على مر السنين، الاحترام للنفس والمنافس، سره لا يخرج من جدران ناديه، تحميه دائماً وأبداً إدارة لا تعرف سوى مصلحته وحب شعاره، تعمل من أجله هو فقط وتنسى نفسها، اسألوا الرعيل الأول، اسألوا صالح سليم، اسألوا محمود الخطيب.

آخر الكلام

هل معني ذلك أن الأهلي فريق لا يقهر، بالطبع لا، أنا أتحدث عن التحديات والمواقف الصعبة، لا سيما عندما تكون القمة عربية عربية مثلاً، ولها أبعادها ودلالاتها.

لا أعرف مثلاً كيف ستكون النتيجة مع فلومينزي البرازيلي العريق في نصف نهائي بطولة العالم غداً، لكني أعرف أن الأهلي يقاوم ولا يستسلم، يحاول تقليل الفارق بينه وبين من هو أقوى منه، بروحه وشخصيته وجماهيره وإرثه.