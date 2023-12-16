تابعت ليلة أول من أمس قمة الكرة الإفريقية والآسيوية، ممثلة في ناديي اتحاد جدة والأهلي القاهري، حيث قدم الأهلاوية عرضاً كبيراً مستغلين أخطاء ((العميد)) في استاد الجوهرة، ولعبوا ونجحوا وفرضوا احترامهم على الجمهور السعودي الكبير بعد خسارة الاتحاد أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف لهدف، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لمونديال كأس العالم للأندية والمقامة حالياً بجدة، بهذه النتيجة، يضرب الأهلي المصري موعداً مع فلومينسي البرازيلي غداً الاثنين، متمنياً بأن يواصل التألق خاصة أن هذه هي المشاركة التاسعة له ليؤكد مكانته كثاني أكثر الفرق مشاركة في تاريخ مونديال الأندية، ويطمح ((الشياطين الحمر)) في تحقيق إنجاز جديد حيث يشارك بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

كما توج بجائزة أفضل نادٍ في قارة أفريقيا 2023، ومهما كتبنا لن نوفي الأهلي حقه كونه مدرسة كروية نعتز بها في عالمنا العربي، وبعد أيام سيحل ضيفاً عزيزاً علينا، وللتاريخ نقول بأنه في العام 1975 وتحديداً في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وصل الأهلي إلى دبي ولعب هنا أمام النصر قادماً من الدوحة في زيارته للمنطقة، وقام بالاتفاق معهم المرحوم حميد الطاير رئيس مجلس إدارة نادي النصر آنذاك، والذي ذهب خصيصاً إلى قطر وتفاوض مع الأشقاء، فلم يترددوا بل وافقوا وحضروا بكامل نجوم الفريق، بمرافقة عمالقة الصحافة الرياضية المصرية عبدالمجيد نعمان ونجيب المستكاوي ومحمد لطيف، رحمة الله عليهم جميعاً، حيث سجلت لقاءات مطولة معهم في برنامج أذيع بإذاعة أبوظبي وقتها بعنوان ((الكورة اجوال))، ولا يمكننا أن ننسى تلك الزيارة التي جاءت بعد زيارة فرق البرازيل سانتوس وسان باولو، ولعب الأهلي بقيادة نجومه المخضرمين وخسروا بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب رملي هو استاد دبي الكبير، وظلت هذه الزيارة التاريخية لثاني نادٍ من مصر يزورنا بعد الإسماعيلي عام 1969 بعدها أصبح الضيف الدائم في كل المناسبات، الأهلي المصري ((غير)) من الصعب أن ننساه لأنه يمثل الحكاية الجميلة في كتابة التاريخ، تاريخه ذهبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى!!.. والله من وراء القصد