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العراق.. العسكريون يصوتون في انتخابات مجالس المحافظات

12/16/2023 7:29:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس، أمام أكثر من مليون عراقي من القوات العسكرية والأمنية والنازحين للإدلاء بأصواتهم بالتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها فتحت 565 مركزاً انتخابياً تضم 2367 محطة انتخابية لاستقبال أكثر من مليون ناخب في يوم التصويت الخاص في مستهل انتخابات مجالس المحافظات التي ستبلغ ذروتها غداً. ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين إلى المشاركة في الاقتراع بحرية.

وقال السوداني في رسالة صوتية وزعت بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم: ((أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها)).

وأضاف: ((نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات)). وشدد السوداني ((ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم)).

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