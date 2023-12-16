ألمانيا تدعم رعاية مصر لجرحى غزة

استقبل السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، أمس، شحنة طبية في مطار القاهرة الدولي وصلت علي متن طائرة تابعة للجيش الألماني.

وأشار بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، إلى أن الشحنة عبارة عن معدات طبية عالية الجودة، مثل حاضنات الأطفال المبتسرين، وأجهزة تنفس صناعي، وشاشات مراقبة حالة المرضى.

وأضاف البيان أن هذه الشحنة عبارة عن شحنة إنسانية مقدمة من الحكومة الاتحادية الألمانية، وقام هارتمان بتسليمها على الأرض فور وصولها إلى نائب وزير الصحة المصري الدكتور محمد حساني، وسيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة، وستساعد الطاقم الطبي هناك على إنقاذ الأرواح.

وذكر البيان أن ألمانيا من خلال هذه المساعدات تقدم إسهاماً ملموساً آخر من أجل تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في غزة.

وفي هذه المناسبة قال السفير الألماني بالقاهرة: ((إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من خلال هذه الشحنة من دعم التزام مصر الدؤوب بتقديم المساعدات الإنسانية، لاسيما الالتزام المصري بالرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة.

وأضاف ((نحن نتفق على أن معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. مساعداتنا الطارئة لا يمكن أن تكون إلا خطوة صغيرة. وفي الوقت ذاته تعمل ألمانيا على المستوى الدولي جاهدة لخلق آفاق لعملية سياسية. مثل شركائنا المصريين، نحن مقتنعون بأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم)).

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن ألمانيا أكبر جهة دولية مانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، وزادت حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف.

وارتفع إجمالي المساعدات الأمانية المقدمة للأراضي الفلسطينية إلى 179 مليون يورو عام 2023، منها 106 ملايين يورو أموالاً جديدة تم تخصيصها منذ 7 أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز