رتل ضخم يحمل «أفانغارد» العابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية

تخطط روسيا لاختبار إطلاق سبعة صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أمس، عن سيرغي كاراكاييف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الذي أكد كذلك الانتهاء من إعادة تجهيز فوج جديد من وحدة ((ياسينسكي))، بنظام الصواريخ ((أفانغارد)) الفرط صوتي.

وذكرت إنترفاكس أن كاراكاييف قال لصحيفة ((النجمة الحمراء))، الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الروسي، إن روسيا تقدم للولايات المتحدة إخطاراً قبل 24 ساعة على الأقل بعمليات الإطلاق هذه، وإن واشنطن تتعامل مع موسكو بالطريقة نفسها.

وفي مقابلة مع صحيفة ((النجمة الحمراء)) الروسية، قال كاراكاييف إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات، في إطار تجارب الطيران لأنظمة الصواريخ الجديدة، والتدريبات للقوات المسلحة الروسية.

وقال كاراكاييف إن موسكو وواشنطن تواصلان تبادل المعلومات بشأن عمليات الإطلاق المخططة للصواريخ العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من غواصات.

وتملك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.

تسجيل مصور

في الأثناء، نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلاً مصوراً، يوضح عملية تحميل صاروخ باليستي ((أفانغارد)) على منصة إطلاق، ولهذا الغرض، يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية هيدروليكية، ويستغرق تحميل كل صاروخ في الصومعة بضع ساعات. ووفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة، فقد تم الانتهاء من العمل على إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة ((ياسينسكي)) بنظام الصواريخ ((أفانغارد))، في منطقة أورينبورغ.

وفي وقت سابق، أعلن كاراكاييف، عن إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة ((ياسينسكي آر في إس آن)) الروسية، بنظام الصواريخ ((أفانغارد)). وقال في مقابلة مع ((النجمة الحمراء)): ((تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام ((أفانغارد)) الصاروخي)). وقال أيضاً إن ((خططه الفورية تشمل وضع فوج صاروخي في ((أوغور)) في الخدمة القتالية بنظام صواريخ ((سارمات)) الجديد)).

أبرز الابتكارات

وتعد منظومة ((أفانغارد)) الصاروخية، واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي، تفوق سرعته سرعة الصوت، ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.

وتتميز هذه المنظومة بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومترات في الثانية (33000 كم/ساعة)، حسب ((سبوتنيك))، التي قالت إن صاروخ ((أفانغارد)) قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ ((سلاح نووي لا حماية منه بعد))، حسبما نقلت عن خبراء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز