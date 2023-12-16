بوتين مرشح مستقل في الانتخابات الروسية

ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية، أن أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشحوه رسمياً، أمس، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كمرشح مستقل.

ويعد الترشيح من قبل مجموعة مكونة من 500 مؤيد على الأقل، إلزامياً، بموجب قانون الانتخابات الروسي، لأولئك الذين لا يترشحون على تذكرة حزبية.

ويحتاج المرشحون المستقلون أيضاً إلى جمع ما لا يقل عن 300000 توقيع لدعمهم.

وتضم المجموعة التي رشحت بوتين مسؤولين بارزين من حزب ((روسيا الموحدة)) الحاكم، وممثلين ومغنين ورياضيين روس بارزين، وشخصيات عامة أخرى.

وطلب ميخائيل كوزنيستوف رئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الشعب، الأشخاص الذين تجمعوا، قائلاً ((أي شخص مستعد لدعم ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب رئيس روسيا، من فضلك صوّت)). أسس بوتين الجبهة كتحالف سياسي في عام 2011. بعد التصويت، أعلن كوزنيتسوف أن المجموعة صوتت بالإجماع لصالح ترشيح بوتين.

وفقاً للقانون الروسي المتعلق بالانتخابات، المرشحون من قبل حزب لا يمثل في البرلمان الروسي، أو على الأقل ثلث المجالس التشريعية المحلية، يجب أن يتقدموا بمئة ألف توقيع من 40 منطقة أو أكثر. ويحتاج المرشحون المستقلون عن أي حزب لحد أدنى 300 ألف توقيع من 40 منطقة أو أكثر.

الأسبوع الماضي، حدد النواب في روسيا موعد الانتخابات الرئاسية، في 17 مارس المقبل.

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