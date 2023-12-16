التمديد لقائد الجيش في لبنان.. أيّ استثمار في الصندوق الرئاسي؟

العماد جوزيف عون قائداً للجيش اللبناني حتى 10 يناير 2025.. هكذا، حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سنّ التقاعد سنة واحدة للضبّاط ممن هم في رتبتَي ((عماد)) و((لواء))، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش، وكذلك ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان.

وفاز مشروع التمديد لقائد الجيش سنة كاملة، بدءاً بمطلع السنة المقبلة، بموافقة الأكثرية المطلقة من النواب. وبحسب تأكيد مصادر نيابية معارضة لـ((البيان))، بدا مجلس النواب، والمرة الأولى منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي، كأنّه استجاب بحسْم موجبات منع شغور جديد، حيث أنهى أزمة حادة في البلاد.

انتصار للمعارضة

وعد مراقبون أن المعارضة انتصرت في معركة التمديد. أما في البعد الخارجي، فإن مجلس النواب تلقف الموقف الدولي الضاغط بقوّة لمنع الشغور العسكري والمطالبة بالتمديد للعماد عون، ما يحول من دون مغامرة كانت لتكون شديدة الخطورة لو لم يستجب المجلس لهذا الواقع.

وتناوب مؤيّدو التمديد على مدحه، من زاوية ما عدّوه الحفاظ على الأمن واستقرار البلد واستمرار المؤسّسة العسكرية وتجنيبها أيّ خلل في قيادتها، علماً أن إقرار القانون في الهيئة العامّة لمجلس النواب، أمس الأول، جولة أولى من معركة التمديد، إذ إنّ أمام هذا القانون جولة ثانية، تُبقي كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة، مع إعلان ((تكتل لبنان القوي)) (التيار الوطني الحرّ) الطعن به أمام المجلس الدستوري.. فماذا في ((اليوم التالي)) للتمديد؟ وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة إجماعاً على أن ما بعد التمديد لن يكون كما قبله، وخصوصاً أنه أتى في ظلّ تقدّم طرح تطبيق القرار الدولي 1701، مع ما يعنيه الأمر من كون أن لهذه الصفحة كلاماً آخر يفتتحه العام الجديد، مع تحرك دولي - عربي مرتقب في شأن لبنان وأزمته، والبدء بطرح المناقصات الرئاسية، التي شهدت من الجلسة النيابية على بروفا رئاسية بالتصويت للعماد عون (64 صوتاً)، في نهاية سجال سياسي متداخل المؤسّسات والفرقاء، وغير مسبوق في طبيعته الغريبة حيال الاستحقاق العسكري والأمني.

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