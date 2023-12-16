روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات المسيّرات

أبلغت كل من روسيا وأوكرانيا عن عشرات من محاولات شن هجمات بطائرات مسيّرة، بعد ساعات فقط من تصويت المجر ضد تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار).

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 30 من أصل 31 طائرة بدون طيار، أطلقت ليلاً على 11 منطقة في البلاد.

وذكرت روسيا أيضاً أنها أحبطت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام، إن وحدات روسية مضادة للطائرات، دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية شرقي أوكرانيا، والتي ضمتها روسيا، أفاد الحاكم المعين من قبل موسكو، فلاديمير سالدو، بأن الوحدات الروسية المضادة للطائرات، أسقطت ما لا يقل عن 15 هدفاً جوياً بالقرب من بلدة غينيتشيسك.

هجمات مكثفة

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا على مدار الأيام الأخيرة، بمسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وكانت موسكو استهدفت في الشتاء الماضي البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بوجه خاص.

وذكر شهود أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه بعد ثلاثة أيام من تهديدات باليستية، أطلق الجيش الروسي مجدداً طائرات مسيرة نحو العاصمة، في مجموعات، وفي موجات ومن اتجاهات مختلفة، مستهدفة 11 منطقة مختلفة في وسط أوكرانيا وشماليها وجنوبيها. وزادت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة الروسية على مدن ومناطق أوكرانية. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تستهدف البنية التحتية للكهرباء والطاقة في البلاد، قبل أشهر البرد القارس وخلالها.

عجز أوروبي

وسعى زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى التغطية على عدم قدرتهم على تعزيز خزائن أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار)، على مدى السنوات الأربع المقبلة.

واستخدمت المجر حق النقض (الفيتو) خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمنع التوصل إلى اتفاق لتمويل أوكرانيا، وكذلك الموازنة الإجمالية للاتحاد. وقال قادة الاتحاد إنهم سيصلون على الأرجح إلى اتفاق في هذا الصدد الشهر المقبل، بعد مزيد من المساومات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وأرادوا من أوكرانيا أن تحتفل بالحصول على موافقة لبدء محادثات العضوية، التي يمكن أن تمثل تغييراً جذرياً في حظوظها - على الرغم من أن العملية يمكن أن تستمر لأكثر من عقد من الزمن.

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