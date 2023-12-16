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عائلات الأسرى الإسرائيليين عنصر ضاغط على نتانياهو

12/16/2023 7:29:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمارس عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ضغطاً كبيراً على الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتانياهو، حيث تطالب بـ((وقف القتال وبدء مفاوضات)) مع حركة حماس لتأمين الإفراج عنهم، وذلك وسط جدل أعقب قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة من الأسرى ((عن طريق الخطأ)).

وقالت نوام بيري ابنة الأسير حاييم بيري ((لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات))، وذلك خلال تجمع في تل أبيب أمس.

ساعة رملية

وقال والد أحد المحتجزين إن العائلات تتساءل كل يوم عما إذا كانوا هم الذين سيتلقون أخباراً سيئة المرة القادمة. وقال روبي تشين، الذي يُحتجز ابنه إيتاي في غزة، للصحافيين وهو يرفع ساعة رملية ((نحن في ما يشبه لعبة الروليت الروسية... على الحكومة الإسرائيلية أن تسيطر على الأمور وتعيد الرهائن)).

وظهرت المزيد من التفاصيل حول مقتل الأسرى الثلاثة بـ ((نيران صديقة))، ما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لعدم قيامه بما يكفي لتحرير الأسرى.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن الأسرى خرجوا بدون قمصان من مبنى في حي الشجاعية في شمال غزة أثناء القتال، حاملين علماً أبيض للدلالة على الاستسلام، وأن أحدهم صرخ بكلمة ((مساعدة)) باللغة العبرية. ومع ذلك، تم إطلاق النار عليهم، خلافاً لقواعد الاشتباك، حيث اشتبه الجنود في وجود تهديد من جانب ((حماس))، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن تحقيقاً خلص إلى أن جندياً شاهد الأسرى على بعد عشرات الأمتار من القوات الإسرائيلية في الشجاعية.

وقال في إفادة عبر الهاتف ((كانوا جميعاً بلا قمصان ومعهم عصا عليها قطعة قماش بيضاء. شعر الجندي بالتهديد وفتح النار وأعلن أنهم إرهابيون، ففتحت (القوات) النار وقُتل اثنان منهم على الفور)).

وذكر المسؤول أن الثالث أصيب وتراجع إلى مبنى مجاور، حيث طلب المساعدة باللغة العبرية، وأصدر قائد الكتيبة أمراً بوقف إطلاق النار، لكن مرة أخرى حدث إطلاق نار آخر باتجاه الشخص الثالث وقتل أيضاً.

هدنة جديدة

في الأثناء، قال مصدران أمنيان مصريان أمس، إن المسؤولين الإسرائيليين يبدون خلال اتصالاتهم مع الوسطاء أكثر انفتاحاً على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وإجراء عملية تبادل.

وقال المصدران المصريان إن المسؤولين الإسرائيليين غيروا رأيهم على ما يبدو بشأن بعض النقاط التي رفضوها في السابق، لكنهما لم يخوضا في مزيد من التفاصيل.

وأفاد موقع أكسيوس بأن ديفيد بارنيا مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) التقى مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في أوروبا في ساعة متأخرة الجمعة في محاولة لإحياء المحادثات.

وعندما سئل مسؤول من ((حماس)) في وقت سابق عما إذا كان هناك مسعى لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالرهائن، قال إنه لا يوجد جديد يمكن ذكره.

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