جامعة كولومبيا الأمريكية.. حرية التعبير على المحك

منذ شهرين، تعيش جامعة كولومبيا في نيويورك على وقع تطورات الحرب في غزة، مع بيانات نارية وعرائض مضادة وعقوبات مفروضة على مجموعات طالبية مؤيدة للفلسطينيين، تشكّل موضع نقاش في أجواء يسودها التسييس إلى حدّ كبير لدرجة أن أساتذة باتوا يعربون عن قلقهم على حرية التعبير.

وبات مشهد طلاب يرفعون الأعلام الفلسطينية ويتشحون بالكوفيات في تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع، مألوفاً في حرم الجامعة في مانهاتن.

ويرفع الطلاب شعار ((فلسطين حرة من البحر إلى النهر)) الذي يرى فيه البعض دعوة لإزالة إسرائيل، بينما يراه آخرون نداء لتحرير الفلسطينيين.

وعلى هامش تظاهرة نظمت الاثنين، احتشدت مجموعة صغيرة مؤيدة لإسرائيل حاملة أعلام الدولة العبرية وحليفها الأمريكي وسط موسيقى صاخبة.

هذه الجامعة الخاصة العريقة في الولايات المتحدة معروفة بتظاهرات طلابها سنة 1968 ضدّ الحرب في فيتنام والتمييز العرقي.

ليس جديداً

والنقاشات بشأن النزاع في الشرق الأوسط ليست حديثة العهد في الحرم الجامعي، حيث قدّم المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد محاضرات.

وباتت اليوم مجموعات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين تُتهم بتغذية الكراهية إزاء اليهود، وهي اتهامات تدحضها، وتوجّه في المقابل اللوم للجامعة على تحيّزها لإسرائيل، الأمر الذي تنفيه الإدارة بدورها.

ويقر جوزيف هولي الأستاذ ((اليهودي الأمريكي)) المحاضر في الأدب الكلاسيكي والذي يؤيّد الفلسطينيين بأن ((حالة الانزعاج)) في أوساط الكادر الجامعي ((بلغت مستويات غير مسبوقة)).

وبعد تظاهرات متشنجة تواجه فيها الطرفان، علقت أنشطة جمعيتين للطلاب المؤيدين للفلسطينيين في نوفمبر لانتهاكهما النظام العام، لا سيما خلال تجمع ((تخلله خطاب مشحون بالتهديد والتخويف))، وفق إدارة الجامعة.

ويكشف جاك هالبرستام الأستاذ المحاضر في اللغة الإنجليزية والدراسات حول النوع الاجتماعي بأنه لم يشهد يوماً ((جهوداً كهذه للمساس بحرية التعبير)) في جامعة كولومبيا.

وهو يرى أن صرامة الإدارة مردّها خشيتها من اتهامها بتأجيج معاداة السامية، فضلاً عن ضغوط الجهات المانحة.

خطاب معادٍ

وفي أواخر أكتوبر، أعربت لورا روزنبري، رئيسة برنارد كولدج، وهي جامعة للنساء تابعة لمؤسسة كولومبيا الجامعية، عن ((الاستياء والحزن إزاء انتشار معاداة السامية ومعاداة الصهيونية)) في الحرم، منددة في الوقت عينه بـ ((خطاب معادٍ للفلسطينيين وللمسلمين)).

لكن جاك هالبرستام يرى أن الالتباس بين ((معاداة الصهيونية ومعاداة السامية)) يجعل ((النقاش شبه مستحيل)).

وتؤكد ريبيكا كوبرين، المديرة المشاركة لمعهد إسرائيل والدراسات اليهودية في جامعة كولومبيا، ضرورة مراعاة مشاعر الطلاب اليهود المنزعجين و((المنهكين)) من الأحداث، والذين يرون في شعارات من قبيل ((من النهر إلى البحر تحريضاً على العنف))، مدافعة في الوقت عينه عن حرية التعبير.

الكلمات المناسبة

ويؤكد جوزيف هولي أن ((الخسائر في الأرواح وأعمال العنف في السابع من أكتوبر كانت مأساوية ولا بدّ من أن تكون موضع تنديد)). لكن الأستاذ الذي ترعرع ((وسط أجواء الحادي عشر من سبتمبر وما يعرف بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب)) لا يخفي قلقه من ((الردّ السياسي الذي يستهدف مباشرة ويعيب نشطاء شباب لم يستخدموا الكلمات المناسبة)).

وأحالت إدارة جامعة كولومبيا مراسلي وكالة فرانس برس الذين حاولوا التواصل معها إلى رابط على موقعها الإلكتروني، حيث تفسر أن ((الأجواء في الحرم الجامعي مشحونة)) منذ السابع من أكتوبر وأنه تمّ اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن والإشراف على تنظيم الفعاليات بصورة أفضل.

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