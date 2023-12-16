«حتا وادي هب».. مغامرات ترفيهية في أحضان الطبيعة

يشهد مهرجان ((شتانا في حتا))، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف مناطق وإمارات الدولة، الذين توافدوا مع أسرهم لقضاء العطلة الأسبوعية في أحضان طبيعة حتا الخلابة، حيث ازدحمت المعالم السياحية في المنطقة بمئات الزوار من مختلف الجنسيات الذين دفعهم شغف الاستكشاف لتجربة الفعاليات ومشاهدة العروض المختلفة التي تقام في عدد من المواقع.

طبيعة خلابة

وتميز المهرجان، بتركيبة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، حيث وجد عشاق الرياضة والمغامرات ومحبو الطبيعة والهواء الطلق، فرصة اختبار روعة الحياة الجبلية وسط منطقة حتا التي تشتهر بقلاعها التاريخية ومزارعها الغناء، والتي باتت إحدى أهم الوجهات السياحية التي تجذب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم، بفضل طبيعتها الصخرية الخلابة ومعالمها التراثية، بالإضافة إلى هوائها النقي، وبيئتها الفطرية ومرافقها وبنيتها التحتية المتطورة.

واستقطب ((حتا وادي هب))، أعداداً كبيرة من الزوار بفضل المجموعة الواسعة من الأنشطة والخيارات المدفوعة والمجانية التي وفرها، بدءاً من رحلات التخييم في أحضان الطبيعة، إلى مسارات المشي والدراجات الجبلية، والتي منحت فرصة لممارسي رياضة السير لمسافات طويلة في مدينة محاطة بجبال الحجر، تحتضنها القمم المتموجة والمنخفضات.

جولات ملهمة

وإلى جانب ذلك، يمنح ((حتا وادي هب))، الزوار فرصة تجربة ركوب الدراجات الجبلية في ((حتا وادي هب))، وهي التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة وللباحثين عن جولات ملهمة مليئة بالتحدي في المحمية الطبيعية الأكبر والأكثر في دبي. وحرص المنظمون، على توفير الدراجات التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بحيث يمكن لجميع أفراد العائلة قضاء تجربة استثنائية بين جبال حتا والاستمتاع بقيادة الدراجات الهوائية في الطرق المخصصة لها.

ويمثل مركز مسار الدراجات الهوائية الجبلية، نقطة البداية والنهاية للمسار، ويضم الموقع ورش عمل للدراجات الهوائية مجهزة بالكامل ومنشأة للغسيل والتخزين، ويمكن للنزلاء استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل الخوذ وأدوات حماية المرفق والركبة والملابس وغيرها.

وتفتح مسارات حتا أبوابها طوال العام مجاناً لمحبي هذه الرياضة ليستمتعوا بتجربة فريدة ومميزة، وهناك مساحات رحبة لصف السيارات ولاستقبال الزائرين توفرها بلدية حتا، كما يمكن للزوار تجربة خيارات مختلفة من المأكولات التقليدية أو المعاصرة التي تقدمها، عربات الطعام والمأكولات المتوافرة في مواقع مختلفة في ((حتا وادي هب)).

أنشطة تفاعلية

وصممت الفعاليات والأنشطة التفاعلية والورش المختلفة، لمنح الزوار تجربة المغامرة التي تتيح لهم الابتعاد عن صخب المدن وسط الجبال، ومنحهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمغامرات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة بأسلوب مبتكر وفريد، يميزه عن أي تجربة محلية أُخرى. وبجانب الفعاليات المتنوعة، يحتضن ((حتا وادي هب)) منتجعات حتا والتي هي عبارة عن المقطورات الفندقية الجبلية الصديقة للبيئة في الإمارات، حيث صممت لتوفير ملاذ مثالي للمهتمين في العطلات في أحضان الطبيعة، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمغامرة التخييم تحت النجوم في مركز الأنشطة الرئيسي ((حتا وادي هب))، حيث يمكنهم إحضار الخيام، أو المقطورة (الكرفان) الخاص بهم للتخييم.

يذكر أن ((حتا وادي هب))، يعد إحدى الوجهات الترفيهية المهمة في مهرجان ((شتانا في حتا)) الذي أطلقته وجهات دبي في نسخته الأولى ويستمر حتى 31 من ديسمبر الجاري، ويتيح لزوار المهرجان قضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة مع الاستمتاع بمرافق خدمية عصرية. ويوفر ((حتا وادي هب))، فعاليات ترفيهية وأنشطة فنية ومنطقة تضم عربات طعام تقدم الوجبات السريعة المتنوعة، ومجموعة من المطاعم المحلية لتناول أطيب المأكولات العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المخصصة للتخييم والمبيت في الخلاء.

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