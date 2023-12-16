قيادة الدراجات الهوائية في مضمار حتا.. تجربة مشوقة بين أحضان الجبال

يعد مضمار الدراجات الهوائية في حتا الممتد بطول 52 كيلومتراً وسط الطبيعة الخلابة، من أجمل المسارات المخصصة لممارسة هذه الرياضة في الإمارات، ويتميز بمسالكه الوعرة وتنوع منحدراته، ما يمنح مرتاديه تجربة مثيرة لقيادة الدراجة الهوائية بين أحضان الجبال مع توافر كل معايير السلامة.

ويتضمن مضمار حتا للدراجات الهوائية، مسارات متنوعة تناسب مختلف الأعمار والمستويات من المبتدئين إلى المتمرسين والمحترفين، حيث يمكن للمبتدئين الاستمتاع بوقتهم على المسارات الخضراء، فيما تعد المسارات السوداء مخصصة للمحترفين، كما يضم أول منشأة من نوعها في الإمارات والمنطقة لتدريب الذين يفتقرون إلى الخبرة في ركوب الدراجات، مع توفيره أيضاً إمكانية استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس وغيرها.

مكانة

ويعتبر مضمار حتا الذي أصبح مقصداً لمحبي الرياضات الهوائية الجبلية، لاسيما في فصل الشتاء للاستمتاع بتجربة استثنائية في أجواء مناخية منعشة، جزءاً مهماً من خطة التطوير الشامل للمنطقة ضمن محاور خطة دبي الحضرية 2040، كما عزز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وساهم مضمار حتا في تحويل المنطقة إلى مركز دولي لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، حيث يستضيف المضمار بشكل مستمر العديد من السباقات، أبرزها سباق ((هيرو دبي حتا)) أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة ((هيرو)) العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

جاذبية

وتسجل أعداد المشاركين، ارتفاعاً واضحاً من سباق لآخر، حتى أصبح الدراجون يتوافدون عليها من خارج الدولة للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ما يبرز أهمية هذا المضمار في تعزيز جاذبية حتا وجهة سياحية ورياضية من الطراز الرفيع، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، على تنظيم الفعاليات الدولية فيها لزيادة الوعي المجتمعي بجمالها والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة ونشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز