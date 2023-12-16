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حمدان بن زايد: نواف الصباح قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته

12/16/2023 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((صادق التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. قائد قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته، ندعو الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون)).

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