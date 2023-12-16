حمدان بن زايد: نواف الصباح قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي وافته المنية أمس.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((صادق التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. قائد قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته، ندعو الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون)).
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