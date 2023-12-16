سيف بن زايد: صاحب البصمات النيّرة والمواقف الإنسانية النبيلة

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه عبر منصة ((إكس)): ((نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، في رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، صاحب البصمات النيّرة والمواقف الإنسانية النبيلة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل)).

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