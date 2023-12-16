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سلطان بن أحمد يشهد لقاء قيادة جامعة الشارقة لإعداد استراتيجيتها 2030-2024

12/16/2023 7:29:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، في مدينة خورفكان، جانباً من لقاء قيادة جامعة الشارقة لإعداد استراتيجيتها 2030-2024.

وأشاد سموه، بما حققته الجامعة من منجزات متنوعة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية. وجرى خلال اللقاء، تناول نتائج الاستراتيجية السابقة ونسب إنجاز مستهدفاتها الرئيسة في كل قطاعات الجامعة، وأبرز التحديات التي واجهتها والحلول المقترحة للتعامل معها.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة، على نتائج أعمال الفرق المختصة للإعداد ووضع الاستراتيجية الجديدة للجامعة، بالتعاون بين كل الإدارات والأطراف والشركاء والمختصين، للوصول إلى استراتيجية متكاملة تحقق الأهداف الطموحة التي وضعتها الجامعة.

واستمع سموه، إلى شرح مفصل حول المقترحات الجديدة لاستراتيجية الجامعة، في المجالات الإدارية والعلمية والأكاديمية والبحثية.

من جهة ثانية، حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه الفنان أحمد الجسمي بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة يوسف عبدالرحيم الزرعوني. وهنأ سموه، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة الرمثاء بمدينة الشارقة، العريس وذويه، متمنياً للعروسين الحياة السعيدة والمودة في حياتهم الأسرية.

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