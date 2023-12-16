حمدان بن زايد يهنئ حمد بن عيسى والشعب البحريني باليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ52. ودون سموه في حسابه الرسمي عبر منصة ((X)): ((نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ52.. ونسأل المولى عز وجل أن يديم على البحرين وأهلها التقدم والتطور والازدهار ومواصلة مسيرتها ونهضتها)).

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