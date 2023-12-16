حمدان بن زايد يهنئ حمد بن عيسى والشعب البحريني باليوم الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ52. ودون سموه في حسابه الرسمي عبر منصة ((X)): ((نهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ52.. ونسأل المولى عز وجل أن يديم على البحرين وأهلها التقدم والتطور والازدهار ومواصلة مسيرتها ونهضتها)).
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