حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري وأفراح بن غدير وبن هندي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه جابر عبدالله محمد الحربي، بمناسبة زفاف نجله خالد، على كريمة مبارك سعيد بن عويضان العامري، في منطقة ند الشبا بدبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سموه، حفل الاستقبال الذي أقامه مشعان سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة غدير محمد بن هندي، في قلعة الرمال بدبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.

إلى ذلك، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قاعة قلعة الرمال للأفراح بدبي بمناسبة زفاف محمد مشعان سعيد بن غدير إلى كريمة غدير محمد بن هندي. وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.رافقَ سموه، خلال الحفل الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان والشيخ خالد بن حمدان النعيمي.

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